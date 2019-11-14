К зиме готов! Седан Toyota Camry получил полноприводную трансмиссию от RAV4

Источник материала: Tut.by

На грядущем автосалоне в Лос-Анджелесе компания Toyota покажет полноприводную версию седана Camry — правда, предназначена она для американского рынка.





В гамме нынешней Camry до сих пор были только варианты с передними ведущими колесами, хотя полноприводные версии встречались у модели и раньше. На американском рынке анонсированная модификация седана с двумя ведущими осями станет первой полноприводной Camry за последние 28 лет. До конца года полноприводная Camry появится в продаже и в Японии, но для домашнего рынка Toyota подготовила версию не с традиционным полным приводом, а с электрическим довеском (на задней оси установлен отдельный электромотор).





А для американцев подготовлен вариант Camry с системой полного привода Dynamic Torque Control AWD, известной по новому RAV4. Это, собственно, раздаточная коробка, задний дифференциал и многодисковая муфта, способная передавать на заднюю ось до 50% крутящего момента. Компоненты трансмиссии добавили 75 кг к массе седана, при этом полный привод на Camry будет работать в комбинации не с самым мощным мотором в гамме — заказать его можно покупателям седанов с атмосферной «четверкой» объемом 2,5 л (205 или 208 лошадиных сил в зависимости от комплектации).





Систему Dynamic Torque Control AWD получит и более крупный седан Avalon, за пределами Северной Америки практически неизвестный. Первой у американских дилеров весной 2020 году появится Camry AWD, полноприводный Avalon подоспеет осенью.