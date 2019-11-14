ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

К зиме готов! Седан Toyota Camry получил полноприводную трансмиссию от RAV4

15.11.2019 10:22 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На грядущем автосалоне в Лос-Анджелесе компания Toyota покажет полноприводную версию седана Camry — правда, предназначена она для американского рынка.


В гамме нынешней Camry до сих пор были только варианты с передними ведущими колесами, хотя полноприводные версии встречались у модели и раньше. На американском рынке анонсированная модификация седана с двумя ведущими осями станет первой полноприводной Camry за последние 28 лет. До конца года полноприводная Camry появится в продаже и в Японии, но для домашнего рынка Toyota подготовила версию не с традиционным полным приводом, а с электрическим довеском (на задней оси установлен отдельный электромотор).


А для американцев подготовлен вариант Camry с системой полного привода Dynamic Torque Control AWD, известной по новому RAV4. Это, собственно, раздаточная коробка, задний дифференциал и многодисковая муфта, способная передавать на заднюю ось до 50% крутящего момента. Компоненты трансмиссии добавили 75 кг к массе седана, при этом полный привод на Camry будет работать в комбинации не с самым мощным мотором в гамме — заказать его можно покупателям седанов с атмосферной «четверкой» объемом 2,5 л (205 или 208 лошадиных сил в зависимости от комплектации).


Систему Dynamic Torque Control AWD получит и более крупный седан Avalon, за пределами Северной Америки практически неизвестный. Первой у американских дилеров весной 2020 году появится Camry AWD, полноприводный Avalon подоспеет осенью.

 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На грядущем автосалоне в Лос-Анджелесе компания Toyota покажет полноприводную версию седана Camry.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Великий камень» получил награду как самая быстрорастущая особая экономическая зона в мире
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • кожаные куртки женские недорого Москва в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика