«Мои параметры: 111−85−124». Модели plus-size о комплексах, комментариях и мужском внимании

Источник материала: Tut.by

В фотосессиях для журналов и в модных показах сейчас участвуют не только высокие и худенькие девушки с параметрами 90−60−90 — с волной бодипозитива стали популярными модели plus-size. Мы пригласили в студию этих девушек и узнали идеальные параметры фигуры в их профессии, сколько они зарабатывают и были ли у них комплексы.