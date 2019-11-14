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«Мои параметры: 111−85−124». Модели plus-size о комплексах, комментариях и мужском внимании
Источник материала: Tut.by
В фотосессиях для журналов и в модных показах сейчас участвуют не только высокие и худенькие девушки с параметрами 90−60−90 — с волной бодипозитива стали популярными модели plus-size. Мы пригласили в студию этих девушек и узнали идеальные параметры фигуры в их профессии, сколько они зарабатывают и были ли у них комплексы.
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«Был период, когда не хотела смотреть на себя в зеркало».
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