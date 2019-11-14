«Ну, погоди!» возвращается: «Союзмультфильм» выпустит 26 новых серий

Источник материала: Вороновская газета





Киностудия «Союзмультфильм» намерена вернуть на экраны телезрителей легендарный мультфильм «Ну, погоди!», об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на председателя правления киностудии Юлиану Слащеву.

В частности, в производство намерены запустить 26 новых серий. Их премьера, по плану, должна состояться летом 2020 года. Председатель правления киностудии рассказала, что обновленный мультфильм «Ну, погоди!» будет приурочен к 50-летнему юбилею любимых анимационных героев.

Помимо этого, Слащева отметила, что перезапуск легендарного проекта станет подарком для младшего поколения.

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