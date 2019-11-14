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В рыболовных угодьях Беларуси временно запрещен лов европейской ряпушки

15.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В рыболовных угодьях Беларуси временно запрещен лов европейской ряпушки

В рыболовных угодьях Беларуси с 15 ноября по 20 декабря запрещен лов европейской ряпушки, сообщили БЕЛТА в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.

Запрет вводится в соответствии с постановлением Минприроды от 2 декабря 2015 года №42.

Ряпушка — самый мелкий представитель сиговых видов рыб, ее максимальная длина не более 25 см, внешне похожа на сельдь. Обитает в водоемах Витебской области и некоторых озерах на севере Минской области.

С 1981 по 1993 год и с 2004 по июнь 2014 года вид был включен в Красную книгу Беларуси и запрещен к вылову. Сейчас ловить ряпушку разрешено, за исключением нерестового периода. За добычу каждой особи в это запретное время нарушителям придется выплатить по 9 базовых величин (БВ в настоящее время составляет Br25,5).

https://www.belta.by

 
 
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В рыболовных угодьях Беларуси с 15 ноября по 20 декабря запрещен лов европейской ряпушки, сообщили БЕЛТА в Государственной инспекции охраны животного и...
 
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