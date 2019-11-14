Завтрашний день создадим сами

Источник материала: Вороновская газета





Районная информационно-пропагандистская группа во главе с председателем райисполкома Николаем Розумом встретилась с коллективами Вороновского ПМС и РОЧС. Две актуальные темы вынесены для обсуждения — Национальное собрание Республики Беларусь — представительный и законодательный орган белорусского государства и итоги социально-экономического развития Вороновского района за 9 месяцев.







Предметный разговор о функциях и структуре Национального собрания Республики Беларусь не случаен, электоральная кампания приближается к финишу. Заведующая сектором идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Лилия Сидорович отметила, что за два дня досрочного голосования свое волеизъявление высказали 15,7% вороновчан. Она также рассказала о деятельности нынешнего созыва депутатов. Было принято около 250 законов, упростили, доработали и откорректировали законопроекты во многих сферах нашей жизнедеятельности — инвестиционной, бюджетно-налоговой, финансовой, в отраслях реального сектора и сфере оказания услуг. Немало было доработок и в сфере здравоохранения, чтобы сделать медицинские услуги максимально доступными для граждан. Принята новая редакция жилищного и налогового кодексов, произведена корректировка административного и уголовного законодательств и др. Еще одно направление деятельности Палаты представителей — международное, направленное в первую очередь на повышение, укрепление имиджа Беларуси за рубежом, создание выгодных условий для поддержания экономических интересов страны на внешних рынках. Парламентарии также принимают бюджет страны. К слову, три последние года он профицитный. Это позволило в прошлом году повысить пенсии граждан трижды, в текущем — дважды. Депутаты встречаются с избирателями, изучают их проблемы и по мере возможности разрешают их. В конце выступления Лилия Антоновна призвала присутствующих исполнить свой конституционный и гражданский долг — оказать доверие достойным кандидатам в депутаты, принять участие в будущем своих организаций, района и страны.















С итогами социально-экономического развития Вороновщины за 9 месяцев присутствующих ознакомил глава района. Николай Розум рассказал, что при задании роста экспорта товаров в размере 101,5% предприятия фактически его выполнили на 107,5%. Основные организации-экспортеры — ОАО «Вороновская сельхозтехника», ЧП «Веранова», ЧУП по оказанию услуг «Анди Макс», ЧПУП «ГРИНТАЛ», КФХ «Сазоновка». Продукция экспортировалась на рынки Казахстана, Германии, Литвы, Польши, Российской Федерации. Задание по экспорту услуг, который составил 1 208,7 тыс. долларов США, выполнено на 106,5%. Вороновский район входит в пятерку лидеров по объему розничного товарооборота торговли через все каналы реализации, уступая Островецкому, Берестовицкому, Ивьевскому. Перевыполнен показатель по номинальной начисленной среднемесячной зарплате — 750,3 рубля при задании 720,8. Завершено строительство станций обезжелезивания воды в агрогородках Переганцы и Бенякони. Введен в эксплуатацию телятник на 360 голов МТФ «Забейги» КСУП «Элит-Агро Больтиники». Немного недотянули сельхозорганизации по темпу роста производства валовой продукции — 101,8% к уровню 2018 года при задании 102,1%.













Производство продукции промышленности по темпу роста к прошлому году составило 90,3% при задании 101,9%. К слову, ОАО «Вороновская сельхозтехника» справилось с доведенным заданием, произвело 85 единиц прицепов и полуприцепов для перевозки грузов (за истекший период 2018г. — 73). Из-за отсутствия основного инвестора прямые иностранные инвестиции на чистой основе выполнены в сумме 326,2 тыс. долларов США, или 54,4% от задания. На вновь созданные рабочие места вместо 25-ти человек трудоустроены 19. На 1 октября в органах по труду и занятости населения зарегистрирован 41 безработный, при этом в районе имеется 340 вакансий.

Подытоживая, Николай Аркадьевич отметил успехи трудового коллектива Вороновского ПМС и нацелил его на дальнейшую плодотворную работу.

В этот день районные информационно-пропагандистские группы также встретились с коллективами Вороновского района газоснабжения, райЦГЭ, отдела Департамента охраны МВД, представительства Белгосстраха по Вороновскому району, ЦБУ №413 г.п. Вороново региональной дирекции по Гродненской области ОАО «Белагропромбанк», ЦБУ №403 филиала №413 ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк» и республиканской психиатрической больницы «Гайтюнишки».































































Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.