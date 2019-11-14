Профсоюзы проведут мониторинг соблюдения температурного режима в организациях

Источник материала: Вороновская газета





Проверки, направленные на выявление фактов нарушения температурных условий на рабочих местах, начнутся с 15 ноября. Профсоюзные рейдовые группы проведут мониторинги на предприятиях всех регионов. Особое внимание обратят на соблюдение температурного режима в производственных помещениях и цехах, состояние санитарно-бытовых помещений и обеспечение работников специальной одеждой и обувью.

Кроме того, на постоянной основе в Федерации профсоюзов Беларуси работает «горячая линия», которая позволяет оперативно выявлять недостатки и нарушения соблюдения правил и норм охраны труда и своевременно принимать меры по их устранению. Любой работник может сообщить о нарушениях по телефону (8 017) 203 90 48 (с 8.30 до 10.30 и с 15.30 до 17.30).

В Гродненском областном объединении профсоюзов о фактах несоответствия температурного режима на рабочем месте можно сообщить по телефону (8 0152) 77 36 42. Технические инспекторы труда готовы выехать на место и проверить поступившую на «горячую линию» информацию.

«В прошлом году в Гродненской области в ходе профсоюзного мониторинга за соблюдением температурного режима было выявлено более 200 нарушений. На некоторых предприятиях работники не были обеспечены утепленными спецодеждой и обувью. Не везде в локальные документы внесены пункты о дополнительных перерывах. Не оборудованы не только места для обогрева, но и для приема пищи, санитарно-бытовые помещения. Всего в регионе мониторинг коснулся порядка 400 предприятий и организаций», – сообщил главный технический инспектор труда областного профцентра Дмитрий Горовенко.

Стоит отметить, что на большинстве организаций температурный режим соблюдается. В коллективные договоры и правила внутреннего распорядка предприятий включены нормы о предоставлении дополнительных регламентированных перерывов для обогрева работников в случае, если невозможно поддержание температурного режима в соответствии с санитарными нормами, а также при работах в неотапливаемых помещениях или на открытом воздухе зимой. Созданы надлежащие санитарно-бытовые условия, оборудованы комнаты для обогрева и приема пищи, имеются ресурсы для отопления, отдельные организации приобрели теплогенераторы.

Фото из открытых интернет-источников