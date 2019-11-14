Водительские права Брежнева ушли с молотка

Источник материала: Вороновская газета





Водительское удостоверение советского руководителя, генсека компартии СССР Леонида Брежнева продано в России с аукциона.

Брежнев был заядлым автомобилистом, любил автомобили и часто сам был за рулем. Правда, как мы сообщали, выставленные на торги права – шуточный подарок главы МВД СССР Николая Щелокова, сделанный к 70-летию Брежнева в 1976 году. Документ хранился на даче Брежнева, после смерти которого та досталась тогдашнему мэру Москвы Гавриилу Попову.

В правах открыты все категории от мотоцикла до грузовика с прицепом, вместе с правами на торги выставили и талон к ним. Документы заламинированы.

За лот просили 1 млн 350 тысяч российских рублей, то есть более 21 тысячи долларов. Но в итоге удалось получить даже больше. По информации аукционного дома, документ ушел с молотка за один миллион 550 тыс. российских рублей, то есть более 24,2 тыс. долларов. Личность покупателя не разглашается.

СБ