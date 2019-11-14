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Водительские права Брежнева ушли с молотка
15.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Водительское удостоверение советского руководителя, генсека компартии СССР Леонида Брежнева продано в России с аукциона.
Брежнев был заядлым автомобилистом, любил автомобили и часто сам был за рулем. Правда, как мы сообщали, выставленные на торги права – шуточный подарок главы МВД СССР Николая Щелокова, сделанный к 70-летию Брежнева в 1976 году. Документ хранился на даче Брежнева, после смерти которого та досталась тогдашнему мэру Москвы Гавриилу Попову.
В правах открыты все категории от мотоцикла до грузовика с прицепом, вместе с правами на торги выставили и талон к ним. Документы заламинированы.
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Водительское удостоверение советского руководителя, генсека компартии СССР Леонида Брежнева продано в России с аукциона. Брежнев был заядлым автомобилистом,...
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