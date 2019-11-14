Явка избирателей за три дня досрочного голосования составила 19,43%

Источник материала: Вороновская газета





За три дня досрочного голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва явка избирателей составила 19,43%, сообщили в Центризбиркоме.

По информации Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов, в Брестском регионе проголосовали 17,74% избирателей от общего числа тех, кто включен в списки по этой области. В Витебском регионе явка составила 21,15%, в Гомельском — 21,01%, в Гродненском — 18,49% , в Минском — 19,97%, в Могилевском — 21%, в Минске — 17,3%. Всего в списки избирателей включены почти 6,9 миллиона человек. Досрочное голосование началось позавчера и продлится по 16 ноября включительно.

СБ.