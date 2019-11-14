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Явка избирателей за три дня досрочного голосования составила 19,43%
15.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
За три дня досрочного голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва явка избирателей составила 19,43%,
По информации Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов, в Брестском регионе проголосовали 17,74% избирателей от общего числа тех, кто включен в списки по этой области. В Витебском регионе явка составила 21,15%, в Гомельском — 21,01%,
СБ.
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За три дня досрочного голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва явка избирателей составила 19,43%, сообщили в...
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