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Первые итоги переписи объявят в феврале

15.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Первые итоги переписи объявят в феврале

Сколько же нас, жителей принеманского края? Первые итоги переписи узнаем уже в феврале.

Это будет своего рода «портрет» населения страны в цифрах. Расширенная же информация с основными демографическим характеристиками: образовательным уровнем, национальностью, языками, условиями проживания и прочим – будет представлена во втором полугодии 2020 года.
Масштабная общереспубликанская кампания стартовала в начале октября, и на протяжении 27 дней только в Гродненской области в переписи населения были задействованы почти 1400 человек. Эти люди по крупицам собирали информацию, которая ляжет в основу фактической демографической картины страны.
 
– Начиная с 4 октября, принять участие в переписи жители Принеманья могли в дистанционной форме – через интернет – или напрямую, пообщавшись с переписчиком на стационарном участке, – рассказала заместитель начальника Главного статистического управления области Галина Станкевич.
 
Значительная часть населения Беларуси отдала предпочтение самой мобильной возможности участия в общереспубликанской кампании – интернету. С первых дней ее масштабного шествия по стране не пустовали и стационарные участки. А 21 октября стало датой начала еще одного этапа. Вплоть до 30 октября переписчики постучали в двери тысяч квартир жителей принеманского края и опросили жителей области на дому.
 
– Несмотря на то, что официально кампания закончилась в конце октября, с 1 по 6 ноября переписчики повторно пришли примерно к каждому десятому белорусу. Методом случайной выборки среди уже опрошенных жителей Беларуси были определены 10 процентов человек. Такой контрольный обход адресов позволил удостовериться в качестве прошедших опросов и получить максимально точные данные, – добавила Галина Станкевич.
 

Главным новшеством нынешней переписи населения стало использование цифровых технологий. Работали на стационарных участках и отправлялись «в гости» к респондентам переписчики с планшетами в руках. Вся собранная информация автоматически аккумулировалась на сервере Белстата. Как отмечают специалисты Главного статистического управления области, опрос был не просто автоматизирован. В него были заложены логический и арифметический контроль ответов, которые дополнительно исключали возможность опечаток. Например, если после ввода данных возраст респондента превышал отметку в 100 лет, система автоматически предлагала еще раз проверить их правильность.

 
Екатерина МОТЕВИЧ
https://grodnonews.by
 
 
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Сколько же нас, жителей принеманского края? Первые итоги переписи узнаем уже в феврале. Это будет своего рода «портрет» населения страны в цифрах. Расширенная же...
 
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