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«Великий камень» получил награду как самая быстрорастущая особая экономическая зона в мире

15.11.2019 10:18 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

«Великий камень» получил награду как самая быстрорастущая особая экономическая зона в мире

фото: aqm.by

Церемония вручения наград прошла 14 ноября в Монако во время саммита свободных и специальных экономических зон.

Всемирная федерация свободных и специальных экономических зон (FEMOZA) назвала индустриальный парк "Великий камень" самой быстроразвивающейся особой экономической зоной в мире,  сообщил БЕЛТА первый заместитель генерального директора СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Кирилл Коротеев.

По словам президента федерации Хуана Торрентса, ключевыми при определении победителя стали перспективность "Великого камня" для мировых инвестиций и стремительные темпы его развития.

Парк расположен в 25 км от Минска в непосредственной близости от международного аэропорта, железнодорожных путей, транснациональной автомобильной магистрали Берлин-Москва. На территории парка планируется разместить производственные и жилые зоны, офисные и торгово-развлекательные комплексы, финансовый и научно-исследовательский центры. Проект развивается в рамках межгосударственного китайско-белорусского сотрудничества и п соответствующих межправительственных документов.

 
Теги: Минск
 
 
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Церемония вручения наград прошла 14 ноября в Монако во время саммита свободных и специальных экономических зон.
 
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