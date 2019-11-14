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«Великий камень» получил награду как самая быстрорастущая особая экономическая зона в мире
15.11.2019 10:18 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: aqm.by
Церемония вручения наград прошла 14 ноября в Монако во время саммита свободных и специальных экономических зон.
Всемирная федерация свободных и специальных экономических зон (FEMOZA) назвала индустриальный парк "Великий камень" самой быстроразвивающейся особой экономической зоной в мире, сообщил
По словам президента федерации Хуана Торрентса, ключевыми при определении победителя стали перспективность "Великого камня" для мировых инвестиций и стремительные темпы его развития.
Парк расположен в 25 км от Минска в непосредственной близости от международного аэропорта, железнодорожных путей, транснациональной автомобильной магистрали Берлин-Москва. На территории парка планируется разместить производственные и жилые зоны, офисные и торгово-развлекательные комплексы, финансовый и научно-исследовательский центры. Проект развивается в рамках межгосударственного китайско-белорусского сотрудничества и п соответствующих межправительственных документов.
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Церемония вручения наград прошла 14 ноября в Монако во время саммита свободных и специальных экономических зон.
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