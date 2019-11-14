Очередное занятие в школе юных корреспондентов, действующей при редакции, состоится в понедельник, 25 ноября, в 15 часов.
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Пройдет очередное занятие в школе юных корреспондентов
15.11.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны
Источник материала: Нясвижскiя навiны
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Очередное занятие в школе юных корреспондентов, действующей при редакции, состоится в понедельник, 25 ноября, в 15 часов.
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