Во вторник, 19 ноября, в камерном зале Несвижской детской школы искусств в 15.00 состоится концерт лауреата международных конкурсов Павла Кухты (гитара). В программе — произведения композиторов различных стилей и эпох.
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Состоится концерт лауреата международных конкурсов
15.11.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны
Источник материала: Нясвижскiя навiны
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Во вторник, 19 ноября, в камерном зале Несвижской детской школы искусств в 15.00 состоится концерт лауреата международных конкурсов Павла Кухты
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