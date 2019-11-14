Пройдут «прямые телефонные линии» и приемы граждан

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В субботу, 16 ноября, с 9.00 до 12.00, по телефону 5-16-00 состоится «прямая телефонная линия» с первым заместителем председателя Несвижского районного исполнительного комитета Виктором Владимировичем ХУДНИЦКИМ.

16 ноября, с 9.00 до 12.00, «прямую телефонную линию» проведет Сергей Петрович Невмержицкий, заместитель председателя Минского облисполкома по тел. 500-41-60.

В среду, 20 ноября, с 15.00 до 16.00, в конференц-зале административного здания СПК «Агрокомбинат Снов» (аг. Снов, ул. Ленина, д. 16) личный прием граждан и представителей юридических лиц проведут начальник управления внутренних дел Минского областного исполнительного комитета Александр Александрович КОВАЛЬЧУК, прокурор Минской области Олег Владимирович ЛАВРУХИН, начальник управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области Андрей Иванович ЛИС.

Предварительная запись —15 и 16 ноября с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по телефонам: 5-91-94, 5-94-49.

В среду, 20 ноября, с 10.00 до 12.00, в Несвижском сельском исполнительном комитете будет проводиться прием граждан судебным исполнителем отдела принудительного исполнения Несвижского района Натальей Александровной Жилко.