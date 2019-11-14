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Во главе угла — экономическая эффективность и качество продукции

15.11.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Десять с половиной тонн молока от коровы, почти килограмм среднесуточного привеса на откорме крупного рогатого скота, около 800 граммов — на выращивании свиней и 63,5 — среднесу-    точного привеса птицы, 165 центнеров зерна кукурузы с гектара. Эти высокие показатели сельскохозяйственного производственного кооператива «Агрокомбинат Снов» — европейский уровень производства.

— В хозяйстве я работаю уже 43-й год, — рассказывает председатель правления СПК «Агрокомбинат Снов» Николай Радоман, — и такого сложного года, как 2019, для нас еще не было. 28 апреля на сновской земле прошел дождь и два месяца мы ждали живительной влаги, до 29 июня. Засуха наложила определенный отпечаток на развитие всех сельскохозяйственных культур — зерновых, трав, кукурузы, сахарной свеклы. Нашими специалистами всё было сделано под полную заправку почв с расчетом урожайности 100 цент-неров с гектара зерновых, не меньше 800 ц сахарной свеклы, кукурузы на силос — около 600 ц. Но из-за двухмесячной засухи сновчане недополучили часть растениеводческой продукции.

Во главе угла — экономическая эффективность и качество продукции

Из года в год опытному механизатору
Владимиру Костовскому в хозяйстве доверяют очень ответственный участок работы — сев зерновых культур
и рапса. В 2019 году он получил
и новый трактор «Нью Холланд».
Занимался пахотой

Во главе угла — экономическая эффективность и качество продукции

Сергей Войняк — завсегдатай среди лидеров жатвы.
В нынешнем сезоне за штурвалом «Лексиона» он добился одного из лучших результатов по намолоту зерна
в районе — почти 2,5 тысячи тонн зерна.
А основная его работа — кормление скота, на погрузчике «Амкодор» занимается погрузкой кормов на МТК «Сычи»

Во главе угла — экономическая эффективность и качество продукции

Механизатор Андрей Доминиковский на кормоуборочном комплексе «Ягуар-870» с весны до
поздней осени занят на уборке трав на сенаж и кукурузы на силос. В этом году он заготовил более 27,5 тысячи тонн сенажа и силоса

Катаклизмам природы специалисты и работники агрокомбината противопоставили свой опыт, знания и упорство в работе. Выращенное в поле убрали всё качественно и в сжатые агротехнические сроки.

— Думаю, по итогам года недоборы в растениеводческой отрасли перекроем за счет экономического эффекта, полученного от животноводства. За десять месяцев в «Снове» производство мяса говядины составило почти 4 тысячи тонн, свинины — более 8 тысяч тонн, птицы — 11,5 тысячи тонн. На МТК «Сычи» в этом году удастся преодолеть планку надоев в 11 тысяч килограммов молока на корову.

По мнению Николая Вячеславовича, сегодня во главе угла стоит экономическая эффективность производства. Поэтому и сам он, и специалисты кооператива находятся в постоянном поиске новых путей развития хозяйства. Зачастую неплохие идеи подсказывают коллеги из зарубежных стран, опытом которых здесь постоянно интересуются. К примеру, в октябре председатель правления СПК по приглашению американской компании посещал лекции в университете в Мэдисоне (США), изучал минеральное кормление скота.

Во главе угла — экономическая эффективность и качество продукции

Фирменный магазин «Универсам» в Снове был открыт
в августе 2017 года. На первом этаже реализуются
продукты собственной переработки, на втором — представлена группа промышленных товаров. Дневная
выручка продовольственного отдела составляет от 15 до 16 тысяч рублей. За день покупателям отпускается
порядка 600 — 700 кг полуфабрикатов, 200 кг субпродуктов, 300 — 400 кг колбасных изделий, 200 кг мяса. В выходные
и праздничные дни объемы продаж увеличиваются в 1,5 — 2 раза. На фото: продавцы магазина Ольга Карпач,
Елена Андросик, Анна Величко, Татьяна Кустинская,
Маргарита Суковенко и заведующий магазином
Виктория Томашевская (во втором ряду)

— Это новое для нашей страны направление в США развивается уже более 10 лет, — продолжает Николай Вячеславович. —  Высокопродуктивной корове минеральные добавки в корма нужно давать в избытке. Они улучшают ее репродуктивную функцию и здоровье конечностей. Это позволяет повысить продуктивность скота и минимизировать его выбраковку. Мы уже начали закупать добавки в виде хрома и цинка в определенных пропорциях, у себя их добавляем в премиксы и производим комбикорм. Через 6 — 8 месяцев, думаю, сможем оценить результат.

Кстати, нашими специалистами успешно освоены и инновационные методы ведения селекционно-племенной работы. Вот уже год занимаемся вымыванием эмбрионов у самых продуктивных коров и их трансплантацией телкам. Коровами-донорами становятся высокопродуктивные животные, с удоем 14, 15, 16 тысяч килограммов молока. За это время в хозяйстве уже растелилось более 40 коров. Задача поставлена на фермах «Сычи» и «Новый Снов» пересаживать по 150 эмбрионов и получать до 100 голов телят. Также при осеменении телок применяем и сексированное семя, что гарантирует желаемый пол животного на 95 %. Как видим, все передовые мировые методы в животноводстве успешно осваиваются сновскими специалистами, — подчеркнул Николай Радоман.

Во главе угла — экономическая эффективность и качество продукции

Помощник заведующего МТК «Сычи» Сергей Дудко
со звеном операторов машинного доения в составе
Светланы Бертош, Ольги Ковшик и Татьяны Реут

Сегодня мясную и молочную продукцию с логотипом «Снов» знают и любят не только в Беларуси, но и за ее пределами. Еже-дневно она поступает на прилавки магазинов белорусской столицы, Минской, Брестской и Гродненской областей. Выполняются контракты на поставку продукции в Российскую Федерацию, экспортируются, в основном,  туда мясные консервы. А с 5 ноября рынок соседней страны после 7-месячного запрета был открыт и для говядины на кости из Беларуси. Прорабатывается в хозяйстве и новое направление экспорта, в Украине агрокомбинат «Снов» планирует реализовывать картофель и мясные консервы.

По мнению сновчан, самый эффективный способ завоевывать и удерживать рынки — высокое качество продукции. И на мясоперерабатывающем производстве агрокомбината внедрена и функционирует система прослеживаемости при переработке свинины, говядины и конины на основе автоматического сбора данных о каждом этапе производства продукции. Данная система прослеживаемости позволяет усилить технологический и ветеринарный производственный контроль и обеспечить самое высокое качество готовой продукции.

Во главе угла — экономическая эффективность и качество продукции

Ежедневно колбасный цех агрокомбината выпускает
до 40 тонн готовой продукции. Среди новинок этого года —
сырокопченые салями «Престиж», «Марочная», «Королевская», колбаса вареная «Докторская Гранд» высшего сорта, продукт из свинины и говядины копчено-вареный «Рулет Дуэт»,
«Бекон Венский», «Карбонад Венский», сырокопченые продукты «Альпийские», продукт соленый в оболочке «Шпик Панский»,
а также полуфабрикаты мясные рубленые — колбаса «Свиная» и фарш «Традиционный». На фото: расфасовщики
мясопродуктов Виктория Стефанович и Елена Павлюченко,
начальник колбасного цеха Алла Миранович, технолог
колбасного цеха Николай Солоневич, главный технолог
мясоперерабатывающего производства
Ольга Станкевич и расфасовщик мясопродуктов Данута Санько

Выпускаемая агрокомбинатом продукция неоднократно отмечалась многочисленными наградами престижных республиканских и международных конкурсов. Секретом успеха и повышенного спроса на сновскую продукцию является ее натуральный вкус, который формируется еще при выращивании животных и благодаря современным технологиям подчеркивается и раскрывается в процессе переработки.

Всего же на мясоперерабатывающем комбинате СПК выпускается более 350 видов продукции из говядины, свинины, конины и птицы. Это и ароматные ребрышки в маринаде, и аппетитный шашлык, и всевозможные копчености, рулеты, грудинки, колбасы, сардельки, сосиски, шпикачки, паштеты и разнообразные консервы. Ежегодно ассортимент сновской продукции обновляется. Параллельно работает цех по переработке молока, где производится в общей сложности более 20 наименований продукции: молока, сметаны, продукта кефирного, сливок, ряженки, масла сливочного, творожных продуктов, творога, напитка йогуртного.

Правильность однажды выбранной стратегии «производство — переработка — торговля» Николай Радоман неизменно подчеркивает и спустя годы. Но сегодня среди главных задач, которые он ставит перед собой, отмечает также  улучшение условий труда работников агрокомбината, увеличение их заработной платы, создание комфортных условий для быта и отдыха людей.

Ежегодно СПК «Агрокомбинат Снов» вкладывает в социальную сферу около 500 тысяч долларов. И сейчас в хозяйстве имеется всё необходимое для полноценной жизни на селе: центр культуры и клубы, спортивно-оздоровительные комплексы и закрытый плавательный бассейн, стадион, мини-футбольное поле с искусственным покрытием. А плюс к этому здесь две средние школы, два детских сада, библиотеки, гостиницы, кафе-ресторан, детский развлекательный центр, бани, амбулатория, фельдшерско-акушерские пункты, фирменные магазины и огромный универсам, который по ассортименту товаров не уступает гипермаркетам.

— Мы целенаправленно многие годы занимались развитием социальной сферы, — поясняет председатель правления СПК «Агрокомбинат Снов». — Чтобы молодежь оставалась жить и работать на селе, нужно ее заинтересовать. В первую очередь — создать комфортные условия. И нам это удается. Сегодня в хозяйстве работает около 700 человек в возрасте до 30 лет. Жильем обеспечены практически все наши работники. Каждый год возводим коттеджи на одну и две  семьи, многоквартирные дома. Так, в ближайшее время будет начато строительство 8-квартирного дома в агрогородке Друцковщизна. А на 2020 год запланировано строительство двух 18-квартирных домов в Снове. 

Оксана ГРОХ.


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Десять с половиной тонн молока от коровы, почти килограмм среднесуточного привеса на откорме крупного рогатого скота, около 800 граммов —
 
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