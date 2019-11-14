Нобелевский лауреат по физике раскритиковал теорию Большого взрыва

Источник материала: Tut.by

Джеймс Пиблс (James Peebles), лауреат Нобелевской премии по физике 2019 года, раскритиковал теорию Большого взрыва о создании Вселенной. Об этом сообщает издание Phys.org.



Фото: Juan Diego Soler / wikipedia

По мнению Джеймса, вопросы вызывает уже само название «теория Большого взрыва». Физик заявил, что использование этого понятия «совершенно неуместно». Ведь сейчас ученые слабо представляют, что на самом деле происходило при непосредственном рождении Вселенной, и что «не существует никаких конкретных доказательств гигантского взрыва».

При этом Пиблс отметил: специалисты достаточно хорошо осведомлены о истории Вселенной начиная «от ее раннего состояния до нынешнего времени начиная с секунд ее расширения». Во время этого процесса оставались космологические сигнатуры, по которым исследователи и отслеживали этапы развития Вселенной.

Но до этого момента таких сигнатур не наблюдалось, поэтому этапы до расширения описываются всевозможными теориями, не все из которых могут быть проверены. Эти теории «могут не иметь ничего общего с реальностью», добавил физик. При этом Пиблс говорит, что название «теория Большого взрыва» уже прочно вошло в обиход, он им пользуется, но ему это не нравится.