Хайп на костях: какие мифы об обороне Брестской крепости пытался развеять Ганцер?

Источник материала: Виртуальный Брест

Прочел на сайте одного из брестских печатных изданий громкий анонс «Немецкий историк Кристиан Ганцер развеет в Бресте мифы об обороне крепости. Лекция будет на русском» и решил сходить, просветиться.

Ганцер представлял свой доклад по теме «Брестская крепость как историческое место и место памяти», озвученный им во время защиты кандидатской работы в Лейпциге 5 ноября этого года и который, судя по анонсу, тамошние «рецензенты оценили высоко». Хотя, по признанию самого автора, те рецензенты имеют смутное представление о том, где белорусский Брест находится, но по-своему ему сопереживают.

Чего скрывать, польстила оперативность, с которой один из составителей нашумевшего три года назад сборника «Брест. Лето 1941 г. Документы. Материалы. Фотографии» решил поделиться с брестчанами своим новым успехом.

Придя к месту проведения встречи за полчаса до начала, я не прогадал. Небольшой зал быстро наполнился, и многим любителям отечественной истории пришлось стоять и даже сидеть на полу в проходах. Тем не менее презентация хоть и с небольшим опозданием и дискомфортом началась. Лектор постарался изложить содержание 350 страниц своей работы в заявленные им же 45 минут. Не вижу смысла пересказывать всю защиту. Ничего нового к тому, что уже озвучивал еще три года назад германский гость, я не услышал.

За исключением появившихся в его лексиконе русских слов: «ржавое барахло», «унылые предметы», «финтифлюшки» (это об экспонатах музея обороны Брестской крепости). Все те же выпады в сторону ветеранов-участников обороны крепости в июне 41-го и сотрудников мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» с обвинениями их в... искажении и фальсификации истории, замалчивании данных о количестве военнопленных, игнорировании тем Холокоста, репатриации из СССР лиц польской национальности да частокол из словосочетания «официальный нарратив».

Объявленное после презентации время на дискуссию прошло более интересно. Первым попросил слово заведующий филиалом «5-й Форт» ГУ «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» Александр Коркотадзе:

– Мы категорически не согласны с отдельными местами в статьях Ганцера, публикуемых им в последние годы. Потому что они носят не объективный, идеологизированный характер и содержат явные и намеренные искажения. Обвинения в том, что научные публикации в Советском Союзе на тему обороны Брестской крепости отсутствовали, нельзя назвать объективными. Такие статьи печатались в «Военно-историческом журнале» и других изданиях. Претензии к тому, что в материалах об обороне крепости отсутствуют упоминания об акциях по уничтожению брестских евреев, и уход от темы плена, не объективны. Стоит прочитать в книге Сергея Смирнова главу «Мальчик из Бреста» о Романе Левине и еврейском гетто. Да, не во всех статьях об обороне крепости они присутствовали, но ведь эти события происходили в городе. У нас музей обороны Брестской крепости, а не Холокоста и плена. Тем не менее тема военнопленных в мемориальном комплексе отображена и Ганцер лично принимал участие в создании экспозиции «Музей войны – территория мира», передавал фотографии. Наше главное расхождение с Ганцером не столько в фактах, сколько в их оценках. Отрицая понятия «героизм» и «патриотизм» как «ненаучные термины», заменяя их словом «фанатиз» и претендуя на лавры развенчателя советских мифов, он сам пошел по пути идеологизации и пропаганды, пытаясь трагические темы плена и Холокоста сделать главными и принизить тем самым значение обороны крепости. Обвиняя сотрудников мемориала в том, что они не историки, а идеологи, отвергая факт героической обороны, сам Кристиан Ганцер не стесняется давать моральные оценки обороны Брестской крепости, выходящие за рамки чисто научных.

Кристиан Ганцер:

– Есть целая наука о том, что такое героизм. И почему и кому он нужен. В германском городе Фрайбург есть исследовательский проект по этому вопросу. Героизм можно, конечно, идеологизированно понимать – как объективное явление, ссылаясь на словарь. Sorry! Это не научно ссылаться на словарь. Героизм – это общественное явление, дискурс. Нельзя дать определение понятию «героизм» двумя словами. Это не научно. Это ерунда.

Отвечая на вопрос, какова цель написания его работы, Ганцер ответил так:

– Это очень советские вопросы: «какая цель?», «зачем?», «какой хитрый план?». Дело в том, что первоначально я не планировал писать о Брестской крепости, а писал магистерскую работу об одном украинском музее в Запорожье. Я историк и специализируюсь на истории Восточной Европы. Я владею этими языками и это моя профессия. Можно было исследовать миллионы других вопросов, но я захотел писать о том, как показывают войну в музеях Беларуси. Потом я стал заниматься исключительно Брестской крепостью. Почему? Потому, что мне это интересно. Жалуются, что немец занимается нашей историей, но, извините, у вас было несколько десятилетий этой темой заниматься, но вы не занимались. Я субъект! Никто не может быть объективным, это устаревшее понятие в науке. Современный взгляд – это индивидуальный подход. Можно десятилетиями спрашивать или опускать вопрос по пленным. Как это делали при Советском Союзе. Вы не занимались польской историей, Холокостом. У меня не было цели что-то доказывать. Мне было интересно, и я нашел источники, о которых я даже не мечтал и не знал. Вопрос о расстрелах семей военнослужащих я не исследовал, но у меня есть одно подозрение, гипотеза, что их не расстреливали как жен командиров обороны Брестской крепости, а как евреев…

Получив столь исчерпывающий ответ на главный интересующий меня вопрос, я уже собрался было уходить, но тут раздался очередной, заставивший меня опять присесть: «Так что же нам, брестчанам, теперь делать с нашим музеем в Брестской крепости?!»

Ганцер:

– Я бы на вашем месте сделал еще одну экспозицию, новую, поверх существующей! С пояснениями, почему столько лет было по-другому. В любом случае вам решать. За вами последнее слово…

Всю дорогу я размышлял над тем, что это было? Хайп, рекламный трюк, чтобы обратить на себя внимание и таким способом заработать гранты для продолжения своей работы, или действительно твердые убеждения инакомыслящего субъекта? Так и не определившись, я понял одно – на чью бы мельницу не капал педант, антифашист и бывший коммунист Ганцер, разгребать за ним придется действительно нам и нашим детям.