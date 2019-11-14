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В Пружанском районе прошла встреча аграриев, прославивших своим трудом Брестчину

15.11.2019 10:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Накануне главного профессионального праздника хлеборобов – Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК – в Пружанском районе прошла встреча аграриев, прославивших своим трудом Брестчину. Традиционное мероприятие организовал Брестский областной агропромышленный союз, чтобы отметить выдающихся работников сельского хозяйства, поблагодарить их за нелегкий труд.

В Пружанском районе прошла встреча аграриев, прославивших своим трудом Брестчину

– На мероприятии присутствуют заслуженные люди сельского хозяйства, работники, которые трудились в отрасли не один десяток лет и внесли значимый вклад в ее развитие. Мы всегда уделяем внимание в первую очередь людям, которые сделали аграрный сектор Брестчины значимым. Они закладывали прочный фундамент 40 – 50 лет назад. Хотел бы поздравить всех с наступающим праздником, пожелать мира, добра, благополучия, – сказал исполнительный директор Брестского областного агропромышленного союза Сергей Ашмянцев.

К мероприятию Брестским областным агропромышленным союзом было принято решение о создании Книги почета, в которую будут заноситься имена лучших тружеников, внесших весомый вклад в развитие сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Брестской области.

– Занесение в Книгу почета – высшая форма поощрения от Брестского областного агропромышленного союза, – подчеркнул Сергей Дмитриевич.

Сегодня в Книге почета 110 имен. Из них 48 человек – Герои Социалистического Труда (2 человека дважды удостоены этого высокого звания: Владимир Леонтьевич Бедуля и Владимир Антонович Ралько). Три человека – полные кавалеры ордена Трудовой Славы, 16 – награждены орденом Отечества, 19 – имеют звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь» и еще 23 человека, проработавших свыше 30 лет в одной организации, удостоены чести быть занесенными в Книгу почета. Она остается открытой для новых имен…

В Пружанском районе прошла встреча аграриев, прославивших своим трудом Брестчину

Право первыми открыть Книгу почета предоставили Сергею Ашмянцеву и Героям Социалистического Труда Евгению Ивановичу Кудинову и Генриху Михайловичу Третьяку.

Евгений Иванович 36 лет бессменно руководил колхозом «Рассвет» Пружанского района. За достигнутые результаты ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда. 10 ноября текущего года заслуженному аграрию исполнилось 90 лет. Юбиляр отметил, что гордится тем, что живет в Брестской области. Он подчеркнул, что им всегда двигало желание делать добро для людей: «Если у вас есть любовь к людям – успех обеспечен».

Генрих Михайлович Третьяк на протяжении 28 лет был председателем колхоза имени Ломоносова Ляховичского района. Он рассказал, что даже сейчас не сидит без дела: «Я нашел себе творческую работу: уже 8 лет восстанавливаю усадьбу Бохвицей XIX века, потому что наши предки вложили туда огромный труд, и я не мог смотреть, как усадьба разрушается».

В Пружанском районе прошла встреча аграриев, прославивших своим трудом Брестчину

Право первыми открыть Книгу почета предоставили Сергею Ашмянцеву и Героям Социалистического Труда Евгению Ивановичу Кудинову и Генриху Михайловичу Третьяку.

Евгений Иванович 36 лет бессменно руководил колхозом «Рассвет» Пружанского района. За достигнутые результаты ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда. 10 ноября текущего года заслуженному аграрию исполнилось 90 лет. Юбиляр отметил, что гордится тем, что живет в Брестской области. Он подчеркнул, что им всегда двигало желание делать добро для людей: «Если у вас есть любовь к людям – успех обеспечен».

Генрих Михайлович Третьяк на протяжении 28 лет был председателем колхоза имени Ломоносова Ляховичского района. Он рассказал, что даже сейчас не сидит без дела: «Я нашел себе творческую работу: уже 8 лет восстанавливаю усадьбу Бохвицей XIX века, потому что наши предки вложили туда огромный труд, и я не мог смотреть, как усадьба разрушается».

В Пружанском районе прошла встреча аграриев, прославивших своим трудом Брестчину

В экономике Брестской области сельскохозяйственному производству принадлежит значимая роль. Сергей Бартош, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома? отметил, что в последние годы удельный вес сельскохозяйственного производства в валовом региональном продукте области составляет порядка 13 – 14 процентов. «За последнюю пятилетку производство валовой продукции сельского хозяйства выросло практически в два раза. В настоящее время ежегодно производится продукции на сумму более 2,3 млрд рублей. За 2018 год в сельхозорганизациях области произведено 1,6 млн тонн молока? 290 тысяч тонн мяса скота и птицы. Средний удой молока на корову составил 5763 кг молока, а в таких хозяйствах, как УП «Молодово Агро» Ивановского района и ОАО «Остромечево» Брестского района, за 2018 год в среднем от коровы было получено более 10 тысяч кг молока», – сказал Сергей Иванович.

В Пружанском районе прошла встреча аграриев, прославивших своим трудом Брестчину

 
 
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