Источник материала: Виртуальный Брест

С 6-00 14.10.2019 до 6-00 15.10.2019 на территории Брестской области зарегистрировано 3 пожара (в Ляховичском, Малоритском и Лунинецком районах), на пожарах уничтожено 2 единицы техники, повреждено 4 строения.





14.11.2019 г., 07-44. В д. Литва Ляховичского района на ул. Ленина произошел пожар в блочном хозяйственном строении с деревянной пристройкой, принадлежащем гр-ке 1981 г.р. Огнем уничтожены кровля, перекрытие и имущество. Причина пожара устанавливается.

14.11.2019 г., 20-45. В аг. Луково Малоритского района на ул. Суворова произошел пожар в блочно-деревянном гараже, принадлежащем гр-ну 1967 г.р. Огнем уничтожена кровля гаража, автомобили «Ауди-80» 1987 г.в. и «Фольксваген-Пассат» 1991 г.в., имущество, повреждены кровля и имущество дощатого хозяйственного строения. Причина пожара устанавливается.

15.11.2019 г., 01-42. В д. Лахва Лунинецкого района на ул. Новой произошел пожар в блочном хозяйственном строении, принадлежащем гр-ке, 1980 г.р. Огнем уничтожены кровля, перекрытие, повреждены стены и имущество. Причина пожара устанавливается.