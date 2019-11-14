ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На территории Брестской области зарегистрировано 3 пожара

15.11.2019 10:46 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

С 6-00 14.10.2019 до 6-00 15.10.2019 на территории Брестской области зарегистрировано 3 пожара (в Ляховичском, Малоритском и Лунинецком районах), на пожарах уничтожено 2 единицы техники, повреждено 4 строения.

На территории Брестской области зарегистрировано 3 пожара

14.11.2019 г., 07-44. В д. Литва Ляховичского района на ул. Ленина произошел пожар в блочном хозяйственном строении с деревянной пристройкой, принадлежащем гр-ке 1981 г.р. Огнем уничтожены кровля, перекрытие и имущество. Причина пожара устанавливается.

14.11.2019 г., 20-45. В аг. Луково Малоритского района на ул. Суворова произошел пожар в блочно-деревянном гараже, принадлежащем гр-ну 1967 г.р. Огнем уничтожена кровля гаража, автомобили «Ауди-80» 1987 г.в. и «Фольксваген-Пассат» 1991 г.в., имущество, повреждены кровля и имущество дощатого хозяйственного строения. Причина пожара устанавливается.

15.11.2019 г., 01-42. В д. Лахва Лунинецкого района на ул. Новой произошел пожар в блочном хозяйственном строении, принадлежащем гр-ке, 1980 г.р. Огнем уничтожены кровля, перекрытие, повреждены стены и имущество. Причина пожара устанавливается.

 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  С 6-00 14.10.2019 до 6-00 15.10.2019 на территории Брестской области зарегистрировано 3 пожара (в Ляховичском, Малоритском и Лунинецком районах), на пожарах уничтожено 2...
 
Новости дня
Новости разные
 
В «Шереметьево» столкнулись два самолёта на рулёжной полосе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика