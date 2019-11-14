Мужчина потерял платёжную карту, а потом начали приходить смс о списании. Дальше всё банально

Источник материала: Виртуальный Брест

В Барановичский ГОВД обратился 39-летний мужчина, который рассказал об утере своей банковской платежной карточки. Владелец обнаружил пропажу, когда начали приходить сообщения о списании денег.





Сотрудники группы по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий ГОВД с помощью записей с камер видеонаблюдения установили подозреваемого. Ранее судимый 33-летний неработающий местный житель расплачивался бесконтактной картой в продуктовом магазине. Всего он успел потратить более 145 рублей.

Барановичским МОСК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 212 УК Республики Беларусь.

Старший инспектор ГИиОС Барановичского ГОВД Анастасия Гурская