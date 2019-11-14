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Мужчина потерял платёжную карту, а потом начали приходить смс о списании. Дальше всё банально

15.11.2019 10:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Барановичский ГОВД обратился 39-летний мужчина, который рассказал об утере своей банковской платежной карточки. Владелец обнаружил пропажу, когда начали приходить сообщения о списании денег.

Мужчина потерял платёжную карту, а потом начали приходить смс о списании. Дальше всё банально

Сотрудники группы по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий ГОВД с помощью записей с камер видеонаблюдения установили подозреваемого. Ранее судимый 33-летний неработающий местный житель расплачивался бесконтактной картой в продуктовом магазине. Всего он успел потратить более 145 рублей.

Барановичским МОСК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 212 УК Республики Беларусь.

Старший инспектор ГИиОС Барановичского ГОВД Анастасия Гурская

 
 
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  В Барановичский ГОВД обратился 39-летний мужчина, который рассказал об утере своей банковской платежной карточки. Владелец обнаружил пропажу, когда начали...
 
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