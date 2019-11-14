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Мужчина потерял платёжную карту, а потом начали приходить смс о списании. Дальше всё банально
15.11.2019 10:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Барановичский ГОВД обратился 39-летний мужчина, который рассказал об утере своей банковской платежной карточки. Владелец обнаружил пропажу, когда начали приходить сообщения о списании денег.
Сотрудники группы по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий ГОВД с помощью записей с камер видеонаблюдения установили подозреваемого. Ранее судимый 33-летний неработающий местный житель расплачивался бесконтактной картой в продуктовом магазине. Всего он успел потратить более 145 рублей.
Барановичским МОСК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 212 УК Республики Беларусь.
Старший инспектор ГИиОС Барановичского ГОВД Анастасия Гурская
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В Барановичский ГОВД обратился 39-летний мужчина, который рассказал об утере своей банковской платежной карточки. Владелец обнаружил пропажу, когда начали...
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