В «Волчьей яме» под Ольшанами нашли свалку с тушами мертвых свиней

Источник материала: Виртуальный Брест

Теперь с разносчиками болезней будут бороться с помощью фотоловушки.





В урочище «Горки» вблизи агрогородка Ольшаны обнаружена несанкционированная свалка.

Речь идёт не о бытовом либо строительном мусоре, а о тушах домашних животных. Этому месту, расположенному в крутом овраге, местные школьники метко придумали название «Волчья яма». Население привозит сюда умерших свиней и оставляет их на съедение диким зверям и птицам. Обнаружена не одна туша и не две, а гораздо больше: взрослые свиньи, подсвинки, поросята. Они находились в разных местах. А это уже наводит на мысль, что привезли их разные люди и в разное время.





Полесский лесхоз забил тревогу. И обратился в Ольшанский сельисполком. Адрес обращения понятен. Дохлых свиней в лес под Ольшаны не привозят со стороны. Разумеется, этим делом грешит местное население.

Главный лесничий Полесского лесхоза Дмитрий Бакунец и председатель Ольшанского сельисполкома Виктор Гапко побывали в «Горках», оценили возможные последствия от такого «скотомогильника». А последствием может быть распространение в округе опасных болезней. Ведь понятно, что домашние животные умерли не от крепкого здоровья. Они были чем-то больны.





Ещё не забыт случай, когда в деревне Хотомель сибирской язвой заболела лошадь. Хватило тогда проблем не только Столинскому району, «на ушах стояла» вся республика. Жители Хотомля на три года лишились привычного для них общественного пастбища, не могли вывезти за пределы населённого пункта и продать своих поросят, потому что был введён карантин на вывоз домашних животных. А в «Полесской ниве» по причине введённого карантина отменили проведение полюбившегося населению страны фестиваля лошади.

Решение, что делать, главный лесничий и председатель сельисполкома принимали уже на встрече с директором ОАО «Новая Припять» Иваном Антоновичем.

А решение было следующим. Хозяйство выделило экскаватор, и туши умерших домашних животных немедленно захоронили. Виктор Гапко взял на себя обязательство провести с населением разъяснительную работу.





Однако, встаёт вопрос: куда сельчанину девать тушу умершего домашнего животного, если такое в личном хозяйстве случилось? В самом крупном сельском населённом пункте Беларуси, именно таковым являются сегодня Ольшаны, нет своего скотомогильника. Но они есть у «Новой Припяти», целых два.





Иван Антонович пообещал принимать в скотомогильники хозяйства туши погибших домашних животных. Никому в этом отказано не будет. Главное - не допустить распространения заболевания. Другое дело, что не каждый человек готов сообщить о факте падёжа. И тайком вывозит мертвых животных в лес, в болото, выбрасывает в мелиоративные каналы. Чтобы никто не узнал. А это уже другой вопрос. С населением нужно работать: местной исполнительной и представительной власти, ветеринарной, санитарной и другим службам района. Словом, проблема обозначена и требует решения.

В ближайшее время Полесский лесхоз намерен установить в урочище Горки фотоловушку.



