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В «Волчьей яме» под Ольшанами нашли свалку с тушами мертвых свиней
15.11.2019 10:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Теперь с разносчиками болезней будут бороться с помощью фотоловушки.
В урочище «Горки» вблизи агрогородка Ольшаны обнаружена несанкционированная свалка.
Речь идёт не о бытовом либо строительном мусоре, а о тушах домашних животных. Этому месту, расположенному в крутом овраге, местные школьники метко придумали название «Волчья яма». Население привозит сюда умерших свиней и оставляет их на съедение диким зверям и птицам. Обнаружена не одна туша и не две, а гораздо больше: взрослые свиньи, подсвинки, поросята. Они находились в разных местах. А это уже наводит на мысль, что привезли их разные люди и в разное время.
Полесский лесхоз забил тревогу. И обратился в Ольшанский сельисполком. Адрес обращения понятен. Дохлых свиней в лес под Ольшаны не привозят со стороны. Разумеется, этим делом грешит местное население.
Главный лесничий Полесского лесхоза Дмитрий Бакунец и председатель Ольшанского сельисполкома Виктор Гапко побывали в «Горках», оценили возможные последствия от такого «скотомогильника». А последствием может быть распространение в округе опасных болезней. Ведь понятно, что домашние животные умерли не от крепкого здоровья. Они были чем-то больны.
Ещё не забыт случай, когда в деревне Хотомель сибирской язвой
Решение, что делать, главный лесничий и председатель сельисполкома принимали уже на встрече с директором ОАО «Новая Припять» Иваном Антоновичем.
А решение было следующим. Хозяйство выделило экскаватор, и туши умерших домашних животных немедленно захоронили. Виктор Гапко взял на себя обязательство провести с населением разъяснительную работу.
Однако, встаёт вопрос: куда сельчанину девать тушу умершего домашнего животного, если такое в личном хозяйстве случилось? В самом крупном сельском населённом пункте Беларуси, именно таковым являются сегодня Ольшаны, нет своего скотомогильника. Но они есть у «Новой Припяти», целых два.
Иван Антонович пообещал принимать в скотомогильники хозяйства туши погибших домашних животных. Никому в этом отказано не будет. Главное - не допустить распространения заболевания. Другое дело, что не каждый человек готов сообщить о факте падёжа. И тайком вывозит мертвых животных в лес, в болото, выбрасывает в мелиоративные каналы. Чтобы никто не узнал. А это уже другой вопрос. С населением нужно работать: местной исполнительной и представительной власти, ветеринарной, санитарной и другим службам района. Словом, проблема обозначена и требует решения.
В ближайшее время Полесский лесхоз намерен установить в урочище Горки фотоловушку.
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Теперь с разносчиками болезней будут бороться с помощью фотоловушки. В урочище «Горки» вблизи агрогородка Ольшаны обнаружена несанкционированная свалка. Речь...
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