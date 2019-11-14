Европарламент решил не наблюдать за выборами в Беларуси

Решение не наблюдать за избирательным процессом на выборах в Парламент в Беларуси содержится в сообщении, опубликованном на сайте Есропарламента.

Там сказано, что ни один из членов Европарламента или его органов не уполномочен наблюдать или комментировать этот избирательный процесс от имени организации.

Если кто-то из членов решит наблюдать за выборами, то это он будет делать по личной инициативе. Его мнение «ни при каких обстоятельствах» не будет представлять точку зрения Европарламента.

13 ноября сообщалось, что ЦИК Беларуси аккредитовал 1 025 международных наблюдателей. Из них от СНГ – 475, от БДИПЧ ОБСЕ – 349, от ПА ОБСЕ – 83, от ШОС – 17, от избиркомов иностранных государств – 21, 47 – от представителей дипкорпуса и 5 независимых наблюдателей.