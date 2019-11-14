Книгоиздатели РБ успешно съездили на Мальту, в Туркменистан

Источник материала: Аргументы и факты

Начальник управления издательской и полиграфической деятельности Министерства информации Беларуси Владимир АНДРИЕВИЧ сообщил, что в Туркменистане белорусские издания были представлены в семи номинациях и получили 5 дипломов. Всего в выставке принимали участие представители 10 стран.

Владимир Андриевич сделал вывод, что участие в международных выставках для книгоиздателей – весьма полезное дело:

- Выставки обязательно нужно посещать и представлять там нашу страну, книгоиздание, тем более, оно заслуживает внимания. Потому что, где бы мы ни представляли белорусскую книжную продукцию, она всегда находит отклик и отмечается дипломами. Кроме того, подобные поездки помогают следить за тенденциями развития книжного дела в век новых технологий, когда важно понимать, какие книги больше воспринимаются читателями. Хочу отметить, что мы идем в правильном направлении.

Директор издательства «Мастацкая літаратура» Александр БАДАК дополнил:

- На круглом столе в рамках выставки мы обсуждали, как лучше обмениваться произведениями белорусской и туркменской литературы, чтобы читатели наших стран лучше знали друг о друге. И я предложил попробовать издать сборники, или можно назвать это антологиями современной поэзии, прозы, детской литературы, в которых в равной степени были бы представлены произведения авторов Беларуси и Туркменистана. Надеюсь, что эта идея получит свое воплощение.

В свою очередь референт управления издательской и полиграфической деятельности Министерства информации Беларуси Виктория ЛУКОШЮТЕ поделилась впечатлениями от участия в Мальтийском международном книжном фестивале.

- Для меня, как одного из организаторов Минской книжной выставки, было интересно познакомиться с особенностями организации фестиваля. Были взяты на вооружение некоторые «фишки», которые, возможно, получится реализовать в нашей работе в будущем. Также мы провели ряд встреч и достигли договоренностей по ряду пунктов. Например, о том, что представители Мальты посетят Минскую книжную выставку, которая пройдет в столице Беларуси 5-9 февраля 2020 года.