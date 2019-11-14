Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину

Источник материала: Ежедневник



фото: ria.ru

О такой возможности российский президент заявил на брифинге по итогам саммита БРИКС в Бразилии.

Путин считает, что ситуацию может обострить новый иск «Нафтогаза» против «Газпрома», поданный в ноябре. «Газпром» называл главным условием заключения контракта с Украиной отказ от взаимных претензий, напоминает Коммерсант ъ.

По словам Путина, в случае прямых поставок газа Россия готова снизить цену на него «до 20 и даже до 25%». «Мы уже много раз говорили: мы готовы работать с Украиной и по транзиту нашего газа в Европу, и по поставкам в саму Украину. Причем по ценам ниже тех, по которым Украина получает российский же газ, но как бы по реверсу со стороны Европы»,— отметил российский президент.

Как подчеркнул Путин, Россия готова достичь соглашения по газу с Украиной, и в сложившейся ситуации решение остается за Киевом. «Опять "Нафтогаз" предъявил очередной иск в суде. Бред какой-то! Просто обостряют ситуацию. Зачем? Мы же говорим, мы готовы достичь любых соглашений. Украина хочет по украинским законам это отрегулировать — пожалуйста, мы готовы. Украина хочет отрегулировать по европейским законам, она взяла на себя обязательство принять европейское законодательство,— мы готовы. <…> Но не все от нас зависит. Поэтому риск прекращения транзита существует»,— добавил он.

30 октября Владимир Путин призвал Украину обнулить претензии обеих сторон, чтобы выйти из сложившейся ситуации. В Кремле назвали достижение договоренностей невозможным, пока не будут урегулированы судебные споры газовых компаний двух стран. В начале ноября «Нафтогаз» подал против «Газпрома» еще один иск в Стокгольмский арбитраж на 12 млрд долларов.