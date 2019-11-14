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Афиша мероприятий в районе на 16-17 ноября
15.11.2019 11:02 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
16 ноября (суббота)
Волчинский СДК – тематическая дискотека «Здоровый образ жизни», начало в 21.00;
Каленковичский СДК – выставка подделок «Улыбка осени»;
Мартынюковский СДК – развлекательная программа «В гостях у осени», начало в 13.00;
Новицковичский СДК – выставка народного творчества;
ПелищенскийСЦКиД – выставка народных умельцев «Малая Родина»;
Пограничный СДК – детская дискотека «Учитесь быть добрыми», начало в 14.00;
Ставский СДК – выставка «Чудесных рук прекрасное творение»;
Турнянский СДК – детская дискотека, начало в 18.00;
Ходосовский СДК – молодежная дискотека, начало в 21.00;
17 ноября (воскресенье)
Верховичский СДК – радио-концерт «Выборы-2019», начало в 12.00;
Видомлянский СДК – концерт «Квітней, Беларусь», начало в 13.00;
Волчинский СДК – концертная программа «Выборы-2019», начало в 12.00;
Высоковский СДК – концертная программа «Выборы-2019», начало в 12.00;
Каменецкий РДК – концертная программа детской вокальной студии «Звуки радуги», начало в 11.00;
КаменюкскийСЦРиК – концертная программа «Сердце земли моей», начало в 12.00;
Макаровский СДК – концертная программа «Выборы-2019», начало 12.00;
Новицковичский СДК – выставка народного творчества;
Омеленецкий СДК – концертная программа «Квітней, Беларусь», начало в 11.00;
ПелищенскийСЦКиД – выставка народных умельцев «Малая Родина»;
Ряснянский СДК – концертная программа «Выборы-2019», начало в 15.00.
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16 ноября (суббота) Волчинский СДК – тематическая дискотека «Здоровый образ жизни», начало в 21.00; Каленковичский Сообщение Афиша мероприятий в районе на 16-17 ноября...
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