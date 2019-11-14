ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Афиша мероприятий в районе на 16-17 ноября

15.11.2019 11:02 — Разное | Навiны Камянеччыны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны Камянеччыны

>

16 ноября (суббота)

Волчинский СДК – тематическая дискотека «Здоровый образ жизни», начало в 21.00;

Каленковичский СДК – выставка подделок «Улыбка осени»;

Мартынюковский СДК – развлекательная программа «В гостях у осени», начало в 13.00;

Новицковичский СДК – выставка народного творчества;

ПелищенскийСЦКиД – выставка народных умельцев «Малая Родина»;

Пограничный СДК – детская дискотека «Учитесь быть добрыми», начало в 14.00;

Ставский СДК – выставка «Чудесных рук прекрасное творение»;

Турнянский СДК – детская дискотека, начало в 18.00;

Ходосовский СДК – молодежная дискотека, начало в 21.00;

17 ноября (воскресенье)

Верховичский СДК – радио-концерт «Выборы-2019», начало в 12.00;

Видомлянский СДК – концерт «Квітней, Беларусь», начало в 13.00;

Волчинский СДК – концертная программа «Выборы-2019», начало в 12.00;

Высоковский СДК – концертная программа «Выборы-2019», начало в 12.00;

Каменецкий РДК – концертная программа детской вокальной студии «Звуки радуги», начало в 11.00;

КаменюкскийСЦРиК – концертная программа «Сердце земли моей», начало в 12.00;

Макаровский СДК – концертная программа «Выборы-2019», начало 12.00;

Новицковичский СДК – выставка народного творчества;

Омеленецкий СДК – концертная программа «Квітней, Беларусь», начало в 11.00;

ПелищенскийСЦКиД – выставка народных умельцев «Малая Родина»;

Ряснянский СДК – концертная программа «Выборы-2019», начало в 15.00.

 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
16 ноября (суббота) Волчинский СДК – тематическая дискотека «Здоровый образ жизни», начало в 21.00; Каленковичский Сообщение Афиша мероприятий в районе на 16-17 ноября...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пять упражнений, которые снижают риск ранней смерти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика