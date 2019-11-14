Курение в постели – причина пожара!

Источник материала: Навiны Камянеччыны

С целью предупреждения пожаров по причине неосторожного обращения с огнем при курении, на Каменетчине проходит республиканская профилактическая акция «Не прожигай свою жизнь!» Работники райотдела МЧС совместно с юными спасателями и активистами «БРСМ», учащимися СШ №1 Каменца, провели 1 этап акции.





Инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью райотдела МЧС Виталий Иванюкович со своими помощниками на автостанции и внутри автобусов рассказывали гражданам о правилах пожарной безопасности, а также о ситуациях, которые могут произойти с каждым при курении в постели в состоянии алкогольного опьянения. Активисты также призывали прохожих, чтобы они были внимательны в вопросах собственной безопасности и проявляли заботу к тем, кто находится рядом – соседям, родственникам, знакомым. Ведь люди, злоупотребляющие спиртным и курящие в постели в состоянии алкогольного опьянения, ставят под угрозу не только себя, но и окружающих. Активисты раздавали прохожим информационные памятки и буклеты. Спасатели в свою очередь всем присутствующим предлагали проверить свои знания в области безопасности, поучаствовав в викторине, где победители, для того чтоб проведенное мероприятие запомнилось надолго, награждались памятными призами от МЧС – подставками под кружку и магнитами с логотипом акции.





Завершился этап акции «маршрутом безопасности» (Каменец – Видомля – Турна), где спасатели с активистами посетили наиболее оживленные места населенных пунктов, рассказали жителям о проблеме неосторожного курения, а также раздали тематические буклеты «Не прожигай свою жизнь!»



















