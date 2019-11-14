Пять упражнений, которые снижают риск ранней смерти

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Guardian перечислил пять легкодоступных активностей, которые помогают снизить давление, холестерин и риск смерти от болезней сердца.



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Бег

Недавнее исследование , опубликованное Британским журналом спортивной медицины, показало, что бег может снизить риск преждевременной смерти независимо от того, как долго и с какой скоростью вы бегаете. Исследование было основано на 14 предыдущих работах: в общей сложности в них участвовали более 230 тысяч человек, за состоянием которых следили от 5,5 до 35 лет. Авторы пришли к выводу: любая пробежка, пусть даже раз в неделю, лучше, чем ее отсутствие.

Плавание

Пловцы имеют на 28% ниже риск ранней смерти и на 41% ниже риск смерти в результате инсульта или болезни сердца, согласно исследованию 2017 года Swim England. В нем участвовали более 80 тысяч человек. В отчете также говорится, что плавание является бюджетным и безопасным упражнением для людей всех возрастов. Оно помогает пожилым сохранять умственную и физическую форму и может способствовать развитию у детей физических, когнитивных и социальных навыков на уроках.

Теннис и бадминтон

Ученые обнаружили, что регулярные занятия теннисом и бадминтоном снижают риск смерти в любом возрасте на 47%. В исследовании, опубликованном Британским журналом спортивной медицины, были собраны данные по 80 тысячам взрослых от 30 лет и старше — их опрашивали с 1994 по 2008 год.

Йога

Йога не только улучшает силу, дыхание и гибкость, но и снижает факторы риска сердечных заболеваний: высокий индекс массы тела, холестерин и давление. Исследование , проведенное Американским колледжем кардиологов, показало, что люди, сочетающие практику йоги и аэробные упражнения вроде бега или плавания, в два раза снижают индекс массы тела (это показатель для оценки соответствия массы человека и его роста), уровень холестерина и давление — по сравнению с людьми, которые выбирали лишь один вид активности.

Быстрая ходьба

Многочисленные исследования показали, что слишком долгое сидение может быть фактором риска ранней смерти. Исследование, опубликованное Британским журналом спортивной медицины, пришло к выводу, что физическая активность низкой интенсивности: даже прогулка от 10 до 59 минут в неделю — может снизить риск смерти от любой причины на 18%.