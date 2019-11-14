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В Смолевичском районе такси попало под грузовик

15.11.2019 10:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель такси пострадал при столкновении с большегрузом в Смолевичском районе. Об этом сообщили в МЧС.


Фото: МЧС

Авария произошла 14 ноября, около 23.00, вблизи агрогородка Барсуки. Когда спасатели прибыли к месту вызова, выяснилось, что столкнулись легковой автомобиль Volvo и грузовой МАЗ.

В результате ДТП в легковушке оказался заблокирован водитель. Работники МЧС при помощи специального инструмента спасли мужчину и передали медикам. С травмами различной степени тяжести пострадавшего госпитализировали.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГАИ.

 
 
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Работники МЧС при помощи специального инструмента спасли водителя легковушки и передали медикам.
 
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