В Смолевичском районе такси попало под грузовик

Источник материала: Tut.by

Водитель такси пострадал при столкновении с большегрузом в Смолевичском районе. Об этом сообщили в МЧС.



Фото: МЧС

Авария произошла 14 ноября, около 23.00, вблизи агрогородка Барсуки. Когда спасатели прибыли к месту вызова, выяснилось, что столкнулись легковой автомобиль Volvo и грузовой МАЗ.

В результате ДТП в легковушке оказался заблокирован водитель. Работники МЧС при помощи специального инструмента спасли мужчину и передали медикам. С травмами различной степени тяжести пострадавшего госпитализировали.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГАИ.