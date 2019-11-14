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Явка избирателей за три дня досрочного голосования составила 19,43%

15.11.2019 — Разное | Герой працы  
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Источник материала: Герой працы

Явка избирателей за три дня досрочного голосования составила 19,43%
14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За три дня досрочного голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва явка избирателей составила 19,43%. Такие данные размещены на сайте ЦИК, сообщает БЕЛТА.
Явка избирателей за три дня досрочного голосования составила 19,43%
По данным Центризбиркома, в Брестской области проголосовали 17,74% избирателей от общего числа включенных в списки по региону. В Витебской области явка составила 21,15%, в Гомельской - 21,01%, в Гродненской - 18,49%.
В Минской области на избирательные участки за три дня досрочного голосования пришли 19,97% избирателей, в Могилевской - 21%, в Минске - 17,3%.
Всего в списки избирателей включены почти 6,9 млн человек.
Досрочное голосование на выборах стартовало 12 ноября и продлится по 16 ноября включительно.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Явка избирателей за три дня досрочного голосования составила 19,43% 14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За три дня досрочного голосования на выборах депутатов Палаты...
 
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