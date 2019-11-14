Источник материала: Новости Волковыска

Кражи продолжают оставаться одним из наиболее частых из совершаемых противоправных деяний. При этом, если квалифицированные кражи регистрируются крайне редко, то обычные тайные хищения имущества в сводки попадают ежедневно.

«Благодаря» своему до конца необдуманному поведению фигуранткой криминальной истории стала 46-летняя жительница одной из деревень Волковысского района.

Женщина нигде официально не трудоустроена, поэтому денег много у нее нет. А если не хватает своих, то проще взять чужие, чем заработать средства честным путем. Находясь в гостях в соседней деревне у 84-летней пенсионерки, представительница слабого пола, воспользовавшись тем, что хозяйка ненадолго отлучилась, похитила у нее двести пятьдесят белорусских рублей. Обнаружив пропажу, старушка обратилась за помощью в органы внутренних дел.