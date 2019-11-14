В волковысском детдоме торжественно открыта уличная тренажерная площадка

Источник материала: Новости Волковыска

В марте 2019 года Центр помощи «Вера» запустил благотворительный проект «Спортплощадка для детей-сирот», целью которого стало создание уличной тренажерной площадки для детей на территории Волковысского детского дома.

На момент открытия сбора в Волковысском детском доме было 56 воспитанников (сейчас их уже 64). У всех без исключения – 2-3 группа здоровья. Большинство из них имеет интеллектуальную недостаточность, которая, помимо отставания в умственном развитии, сочетается с различными физическими нарушениями (сколиозы, болезни суставов и т.д.), почти у половины из них есть группа инвалидности. Вот почему возможность ежедневных полноценных занятий спортом так важна для их здорового будущего.

Благодаря помощи неравнодушных людей и организаций, их финансовой и информационной поддержке, 13 ноября 2019 года мы смогли пригласить всех участников проекта на торжественное открытие тренажерного комплекса для детей!

Торжественное открытие началось с приветственного слова, которое ребятам сказали директор Центра помощи «Вера» – Антонина Мисюкевич и директор детского дома – Гражина Лепко. В честь открытия площадки ребята запустили в небо 85 гелиевых шаров, после чего каждый желающий смог позаниматься на новых тренажерах.

Все дети, воспитывающиеся в волковысском детском доме, очень талантливые, и всегда радуют гостей яркими и запоминающимися номерами. И открытие спортплощадки не стало исключением. Воспитанники детского дома при поддержке педагогов подготовили чудесный праздничный концерт с танцевальными и вокальными номерами, которые все гости встречали бурными аплодисментами.

По окончании концерта искренние слова благодарности прозвучали в адрес всех тех, благодаря кому осуществилась мечта детей: своя тренажерная спортплощадка!

Установка тренажерного комплекса на территории детского дома стала возможно только благодаря помощи неравнодушных людей, компаний и организаций, учреждений и частных предпринимателей, откликнувшихся на просьбу и поддержавших проект.



















