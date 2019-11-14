Стасевич: Если БАТЭ не возьмет золото, я очень расстроюсь

Источник материала: Tut.by

16 ноября сборную Беларуси ждет заключительный матч отбора на чемпионат Европы против комнады Германии. О предстоящей встрече и о делах в чемпионате Беларуси рассказал полузащитник сборной Игорь Стасевич.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Начнем с дежурного вопроса — как команда готовится к последнему матчу квалификации?

— У нас нормальное рабочее настроение. Готовимся в штатном режиме. Каждый день — теоретические занятия. Информации о сборной Германии у нас достаточно, тренеры постепенно знакомят нас с соперником. Хотя мы все, конечно, знаем эту сборную — играли с ней летом, поэтому нам больше показывают последние матчи с участием немцев.

— Перед последними матчами отбора многих волнует вопрос мотивации тех, кто потерял шансы. У Михаила Мархеля журналисты и вовсе спросили, что нужно сделать, чтобы не получить 0:8, как это в матче немцев с эстонцами.

— Мы реально смотрим на вещи. Сборная Германии намного сильнее белорусской — это не секрет. Но в футболе случаются чудеса. Для этих чудес должны сложиться многие факторы: и удача, и немотивированный соперник, и твоя запредельная самоотдача. «Как не получить 0:8" — это неправильная мотивация, так не должно быть.

Мы хотим показать нормальный футбол и порадовать своих болельщиков. Постараемся навязать сборной Германии борьбу. Понятно, это будет сложно, но мы сделаем все, чтобы заработать в этой встрече очки.

— До конца отбора чемпионата Европы — один матч. Сборная займет четвертое место, обойдя лишь эстонцев. Это максимум, который возможен сейчас? Или при стечении обстоятельств было реально подвинуть в таблице и Северную Ирландию?

— Северной Ирландии мы дважды проиграли. Но, по большому счету, игры были достаточно равными. Возможно, лишь благодаря индивидуальному мастерству, соперники оказались сильнее. Но мы могли их «цеплять» — как на выезде, так и дома. Понятно, Германия и Нидерланды — другой уровень, но с Северной Ирландией мы могли сыграть лучше и побороться за другое место в таблице.

— До важного стыкового матча за путевку на Евро-2020 с командой Грузии еще есть время. Мысли об этих встречах уже есть?

— Я пока об этом особо не задумываюсь. Есть более насущные дела, задачи, которые нужно решать прямо сейчас. Во время квалификации я смотрел, как грузины играли, но не более того. Сказать что-то глобальное об этом сопернике пока не могу, но знаю, что в команде играют талантливые молодые ребята. Их немного, но они есть в сборной. Крепкая команда, но нашего уровня.

— С приходом нового тренерского штаба атмосфера и методы в сборной изменились?

— У каждого тренерского штаба свои требования и взгляды на тренировочный процесс. Постепенно все в сборной меняется, но не кардинально. Появляются новые футболисты — идет процесс вливания молодой крови. Но, как и раньше, в команде царит хорошая рабочая атмосфера. В этом плане все без изменений.

— БАТЭ близок к тому, чтобы впервые за 14 лет не стать чемпионом. Удивляет такая развязка?

— В течение чемпионата было видно, что уровень некоторых команд подрос. В первую очередь — брестского «Динамо». Команда более ровно идет по дистанции, чем раньше. Брест играет без спадов, стабильно набирает свои очки.

Не скажу, что развязка меня удивила. Мы же играем так, как всегда. Были матчи, где «кровь из носу» должны были побеждать, а мы теряли очки. Это стало для меня неприятным откровением. Все-таки БАТЭ всегда славился тем, что может такие игры вытягивать, а теперь мы вынуждены играть в догонялки.



Фото: Александр Какшинский, БАТЭ

— Сейчас у вас девять чемпионских титулов. Если БАТЭ не возьмет «золото», для вас трагедией это не станет?

— Как сказать… трагедией, наверное, это не будет. Все-таки есть вещи поважнее. Но, конечно, я очень расстроюсь. И это нормально. Любой футболист, который стремится к цели, а в итоге ее не достигает, будет расстроен. И не важно, первая это золотая медаль или десятая. Для БАТЭ есть только первое место — если ты стремишься чего-то добиться, то хочешь быть только на лидирующей позиции.

— В этом сезоне вы установили рекорд личной результативности, забив уже девять мячей. Виталий Кутузов удивился: «Как игрок в 34 года может быть лучшим в Беларуси? Где все остальные?» Что ответите Виталию?

— В футболе достаточно игроков, которые в таком же возрасте являются лучшими. Ничего удивительного. Если ты умеешь что-то делать качественно и держать уровень, то возраст не помеха.

— Согласны с тем, что нынешний чемпионат по многим факторам (уровень команд, отношение со стороны СМИ, посещаемость) стал лучшим за последние годы?

— Думаю, да. Сейчас каждый матч можно посмотреть в интернете — раньше такого не было. Что касается посещаемости, она, наверное, выросла только в Бресте. Даже мы в Борисове не дотягиваем до таких показателей на домашних матчах. А в целом класс многих команд чемпионата такой же, как в прошлом году.

— С вами связана крутая и душевная история. Журналист Александр Ивулин сфотографировал мальчика, который на матче брестского «Динамо» и БАТЭ держал в руках плакат: «Стасевич, подари, пожалуйста, футболку». Вы отреагировали оперативно..

— Фотографию этого мальчика мне показала жена. Сказала: «Смотри, парень просит твою футболку. Подари». Честно говоря, это была больше ее инициатива. Все в итоге быстро организовалось — через «Трибуну» быстро нашелся этот парень. БАТЭ пригласил его на один из домашних матчей, и я подарил ему майку. Классно, что ему это доставило удовольствие. Приносить радость кому-то — это очень хорошо.

— В детстве вы тоже мечтали заполучить майку какого-то кумира?

— У меня кумиров не было. И я, кстати, всегда спокойно относился к футбольной атрибутике. Лишь один раз в жизни купил себе футбольную майку. Нам в ДЮСШ как-то дали суточные за участие в турнире, я пошел в Борисове на рынок и купил салатовую майку Ларса Риккена. Он тогда выиграл Лигу чемпионов с дортмундской «Боруссией» в 1997-м. А вообще я в детстве за «Манчестер Юнайтед» болел. Больше футболок у меня не было. Хотя дети перед международными играми часто меня просят поменяться майками с определенными игроками. Вот у них — большая коллекция. Из последних — футболки Азара и Де Лигта.

— Сейчас — прекрасная возможность сыграть на Родине Риккена. На стадионе «Боруссия-Парк» вы еще точно не играли…

— Да, в Германии я играл только против «Байера» в Леверкузене и против «Кельна». На стадионах других немецких городов и не был. Поэтому, если тренерский штаб выпустит, буду рад сыграть на новом для себя поле.

Благодарим пресс-службу Parimatch за подготовленное интервью.