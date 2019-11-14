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Форум «Финтех без границ. Цифровая Евразия» пройдет 21-22 ноября в Минске

15.11.2019 11:19 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Форум «Финтех без границ. Цифровая Евразия» пройдет 21-22 ноября в Минске
Фото из открытых источников

21-22 ноября в Минске состоится Международный ПЛАС-Форум СНГ «Финтех без границ. Цифровая Евразия», посвященный современному состоянию и перспективам развития банкинга и платежной индустрии, финтеху и инновациям в ключевых странах Евразии, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Содружество Независимых Государств (СНГ), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и др. Медиа-партнер Форума – портал и еженедельник «АиФ» в Беларуси.

 

На Форуме выступят:

  • Слава Акулов, операционный директор, ANNA, Великобритания (банк для предпринимателей)
  • Гидеон ван ден Броэк, глава WIZZIT Digital Europe & Middle East
  • Дмитрий Шедко, управляющий директор, Finstore.by
  • Дарпан Шах, основатель и генеральный директор, NEO Advisors (Платежи без границ)
  • Никита Сайгутин, вице-президент по цифровым финансовым сервисам, OZON
  • Виктор Икава, директор по исследованиям и стратегии, M-Pesa (Safaricom)
  • Ольга Антонович, начальник управления электронных платежных инструментов, главное управление платежной системы и цифровых технологий, Национальный банк Республики Беларусь
  • Елена Антони, председатель правления, Небанковская кредитно-финансовая организация Единое расчетное и информационное пространство (ЕРИП)
  • Александр Егоров, заместитель Председателя Правления, Беларусбанк
  • Элина Сидоренко, директор Центра цифровой экономики и финансовых инноваций, доктор юридических наук, профессор, руководитель рабочей группы Госдумы ФС РФ по оценкам рисков оборота криптовалюты
  • Эвелина Лаврова, директор по маркетингу Waves World, основатель Decrypto PR, эксперт CV Labs
  • Кирилл Домнич, заместитель генерального директора, старший менеджер, Эрнст энд Янг Диджитал (Ernst & Young Digital)
  • Юрий Иванов, директор по финансовым технологиям и платёжным сервисам, ВКонтакте
  • Эллиот Гойхман, основатель, LikeBank
  • Андрей Сабынин, директор по ИТ, Альфа-Банк Казахстан
  • Никита Ломов, руководитель аналитического отдела, Ассоциация ФинТех
  • Павел Шуст, исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов
  • Алексей Маслов, председатель группы пользователей SWIFT в России
  • Михаил Юрченко, ассоциированный Вице-Президент, директор по развитию бизнеса, Compass Plus
  • Дмитрий Филинов, генеральный директор, TSYS – Rus
  • Георгий Кешелашвили, владелец и основатель, Boxwood
  • Сергей Скабелкин, соучредитель FinTech Cluster, Украина
  • и многие другие

В работе ПЛАС-Форума СНГ примут участие представители национальных банков, профильных министерств и ведомств государств СНГ, ЕАЭС, банковского сектора, а также финтех-сообщества ведущих экономических держав, включая государства Юго-Восточной Азии и ряда других регионов мира. Общее количество участников составит свыше 300 человек.

Делегаты ПЛАС-Форума СНГ из многих стран получат возможность непосредственно ознакомиться с инновационными наработками наиболее продвинутых компаний мира и стран СНГ, равно как и с опытом их использования разными финансовыми институтами. Одновременно ПЛАС-Форум СНГ позволит получить прямой доступ к перспективным проектам стран Содружества и других участников.

Программа ПЛАС-Форума СНГ включает обсуждение наиболее актуальных вопросов, связанных с дальнейшим развитием банкинга и платежного бизнеса на пространстве государств – участников Содружества.

Среди основных тем мероприятия:

  • Финансовые сервисы в эпоху цифровизации;
  • Финтех для создания нового качества банковских и платежных услуг;
  • Эквайринг. Новые бизнес-модели розничной торговли и e-commerce;
  • Блокчейн и криптовалюты в банкинге. Тенденции. Бизнес-кейсы;
  • Экономика экосистем. Удаленная идентификация и свободный рынок;
  • Банковская розница и платежи. Финтех-баттл: традиционные банки vs необанки.

Также в течение двух дней Форума будет проходить FinTech Connection - закрытые встречи начинающих финтех-компаний с ведущими банкирами и инвесторами рынка СНГ.

21 ноября состоится FinTech Connection with Bankers - закрытая встреча основателей перспективных европейских финтех-компаний с ведущими банкирами стран СНГ, на которой основатели представят банкирам свои продукты и бизнесы, планы по выходу на рынки СНГ, а также возможности партнерства с банками. Для финтех компаний это прекрасная возможность выхода на новые рынки, банков - найти наиболее перспективные финтех-продукты и бизнес-модели, внедрить инновации.

22 ноября пройдет FinTech Connection with Investors, на которой перспективные финтех-компании встретятся сразу с несколькими инвесторами, специализирующимися на финтех-индустрии, и получат возможность привлечь инвестиции, а инвесторы - найти активные и перспективные стартапы, вложиться в инновационные продукты.я      

Спонсоры и партнеры: Worldline, TSYS, ЦФТ, UZCARD, Юнистрим, Compass Plus, DEEP2000, Currensy.com, MobileCat, СмартКард-Сервис, Qiwi, Chronopay, Energize Global Services, Colvir   

Медиапартнеры форума: Ассоциация белорусских банков, Ассоциация финансистов Казахстана, Ассоциация Банков Республики Казахстан, Союз банков Кыргызстана, Национальный платежный совет, Казахстанская Ассоциация IT Компаний, Ассоциация корпоративных казначеев, Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов, Frank RG, TRIBUNA, Finance Time, Banker.kz,  PROFIT.KZ, 'eMoneyNews, РИА Банки и Финансы, Bloomchain, АрмИНФО, Белорусы и рынок, Акчабар, infobank.by, Экономическая газета, Прайм Пресс, banki24.by, Select.by, FintechLab, ВШЭ - бизнес инкубатор, Дело, Fintech.am, портал и еженедельник «Аргументы и факты» в Беларуси.

Международный ПЛАС-Форум СНГ пройдет в столице Беларуси по адресу: г. Минск, отель «Пекин», ул. Красноармейская, 36.

Официальный сайт мероприятия fintech.plus-forum.com

Хэштег форума #EurasiaFINTECH

 

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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