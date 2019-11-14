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Форум «Финтех без границ. Цифровая Евразия» пройдет 21-22 ноября в Минске
15.11.2019 11:19 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
21-22 ноября в Минске состоится
На Форуме выступят:
В работе ПЛАС-Форума СНГ примут участие представители национальных банков, профильных министерств и ведомств государств СНГ, ЕАЭС, банковского сектора, а также финтех-сообщества ведущих экономических держав, включая государства Юго-Восточной Азии и ряда других регионов мира. Общее количество участников составит свыше 300 человек.
Делегаты ПЛАС-Форума СНГ из многих стран получат возможность непосредственно ознакомиться с инновационными наработками наиболее продвинутых компаний мира и стран СНГ, равно как и с опытом их использования разными финансовыми институтами. Одновременно ПЛАС-Форум СНГ позволит получить прямой доступ к перспективным проектам стран Содружества и других участников.
Программа ПЛАС-Форума СНГ включает обсуждение наиболее актуальных вопросов, связанных с дальнейшим развитием банкинга и платежного бизнеса на пространстве государств – участников Содружества.
Среди основных тем мероприятия:
Также в течение двух дней Форума будет проходить FinTech Connection - закрытые встречи начинающих финтех-компаний с ведущими банкирами и инвесторами рынка СНГ.
22 ноября пройдет FinTech Connection with Investors, на которой перспективные финтех-компании встретятся сразу с несколькими инвесторами, специализирующимися на финтех-индустрии, и получат возможность привлечь инвестиции, а инвесторы - найти активные и перспективные стартапы, вложиться в инновационные продукты.я
Спонсоры и партнеры: Worldline, TSYS, ЦФТ, UZCARD, Юнистрим, Compass Plus, DEEP2000, Currensy.com, MobileCat, СмартКард-Сервис, Qiwi, Chronopay, Energize Global Services, Colvir
Медиапартнеры форума: Ассоциация белорусских банков, Ассоциация финансистов Казахстана, Ассоциация Банков Республики Казахстан, Союз банков Кыргызстана, Национальный платежный совет, Казахстанская Ассоциация IT Компаний, Ассоциация корпоративных казначеев, Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов, Frank RG, TRIBUNA, Finance Time, Banker.kz, PROFIT.KZ, 'eMoneyNews, РИА Банки и Финансы, Bloomchain, АрмИНФО, Белорусы и рынок, Акчабар, infobank.by, Экономическая газета, Прайм Пресс, banki24.by, Select.by, FintechLab, ВШЭ - бизнес инкубатор, Дело, Fintech.am, портал и еженедельник «Аргументы и факты» в Беларуси.
Международный ПЛАС-Форум СНГ пройдет в столице Беларуси по адресу: г. Минск, отель «Пекин», ул. Красноармейская, 36.
Официальный сайт мероприятия
Хэштег форума #EurasiaFINTECH
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Международный ПЛАС-Форум СНГ «Финтех без границ. Цифровая Евразия» будет посвящен современному состоянию и перспективам развития банкинга и платежной индустрии,...
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