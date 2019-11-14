Форум «Финтех без границ. Цифровая Евразия» пройдет 21-22 ноября в Минске

21-22 ноября в Минске состоится Международный ПЛАС-Форум СНГ «Финтех без границ. Цифровая Евразия» , посвященный современному состоянию и перспективам развития банкинга и платежной индустрии, финтеху и инновациям в ключевых странах Евразии, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Содружество Независимых Государств (СНГ), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и др. Медиа-партнер Форума – портал и еженедельник «АиФ» в Беларуси.

На Форуме выступят:

Слава Акулов , операционный директор, ANNA, Великобритания (банк для предпринимателей)

, операционный директор, ANNA, Великобритания (банк для предпринимателей) Гидеон ван ден Броэк , глава WIZZIT Digital Europe & Middle East

, глава WIZZIT Digital Europe & Middle East Дмитрий Шедко , управляющий директор, Finstore.by

, управляющий директор, Finstore.by Дарпан Шах , основатель и генеральный директор, NEO Advisors (Платежи без границ)

, основатель и генеральный директор, NEO Advisors (Платежи без границ) Никита Сайгутин , вице-президент по цифровым финансовым сервисам, OZON

, вице-президент по цифровым финансовым сервисам, OZON Виктор Икава , директор по исследованиям и стратегии, M-Pesa (Safaricom)

, директор по исследованиям и стратегии, M-Pesa (Safaricom) Ольга Антонович , начальник управления электронных платежных инструментов, главное управление платежной системы и цифровых технологий, Национальный банк Республики Беларусь

, начальник управления электронных платежных инструментов, главное управление платежной системы и цифровых технологий, Национальный банк Республики Беларусь Елена Антони , председатель правления, Небанковская кредитно-финансовая организация Единое расчетное и информационное пространство (ЕРИП)

, председатель правления, Небанковская кредитно-финансовая организация Единое расчетное и информационное пространство (ЕРИП) Александр Егоров , заместитель Председателя Правления, Беларусбанк

, заместитель Председателя Правления, Беларусбанк Элина Сидоренко , директор Центра цифровой экономики и финансовых инноваций, доктор юридических наук, профессор, руководитель рабочей группы Госдумы ФС РФ по оценкам рисков оборота криптовалюты

, директор Центра цифровой экономики и финансовых инноваций, доктор юридических наук, профессор, руководитель рабочей группы Госдумы ФС РФ по оценкам рисков оборота криптовалюты Эвелина Лаврова , директор по маркетингу Waves World, основатель Decrypto PR, эксперт CV Labs

, директор по маркетингу Waves World, основатель Decrypto PR, эксперт CV Labs Кирилл Домнич , заместитель генерального директора, старший менеджер, Эрнст энд Янг Диджитал (Ernst & Young Digital)

, заместитель генерального директора, старший менеджер, Эрнст энд Янг Диджитал (Ernst & Young Digital) Юрий Иванов , директор по финансовым технологиям и платёжным сервисам, ВКонтакте

, директор по финансовым технологиям и платёжным сервисам, ВКонтакте Эллиот Гойхман , основатель, LikeBank

, основатель, LikeBank Андрей Сабынин , директор по ИТ, Альфа-Банк Казахстан

, директор по ИТ, Альфа-Банк Казахстан Никита Ломов , руководитель аналитического отдела, Ассоциация ФинТех

, руководитель аналитического отдела, Ассоциация ФинТех Павел Шуст , исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов

, исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Алексей Маслов , председатель группы пользователей SWIFT в России

, председатель группы пользователей SWIFT в России Михаил Юрченко , ассоциированный Вице-Президент, директор по развитию бизнеса, Compass Plus

, ассоциированный Вице-Президент, директор по развитию бизнеса, Compass Plus Дмитрий Филинов , генеральный директор, TSYS – Rus

, генеральный директор, TSYS – Rus Георгий Кешелашвили , владелец и основатель, Boxwood

, владелец и основатель, Boxwood Сергей Скабелкин , соучредитель FinTech Cluster, Украина

, соучредитель FinTech Cluster, Украина и многие другие

В работе ПЛАС-Форума СНГ примут участие представители национальных банков, профильных министерств и ведомств государств СНГ, ЕАЭС, банковского сектора, а также финтех-сообщества ведущих экономических держав, включая государства Юго-Восточной Азии и ряда других регионов мира. Общее количество участников составит свыше 300 человек.

Делегаты ПЛАС-Форума СНГ из многих стран получат возможность непосредственно ознакомиться с инновационными наработками наиболее продвинутых компаний мира и стран СНГ, равно как и с опытом их использования разными финансовыми институтами. Одновременно ПЛАС-Форум СНГ позволит получить прямой доступ к перспективным проектам стран Содружества и других участников.

Программа ПЛАС-Форума СНГ включает обсуждение наиболее актуальных вопросов, связанных с дальнейшим развитием банкинга и платежного бизнеса на пространстве государств – участников Содружества.

Среди основных тем мероприятия:

Финансовые сервисы в эпоху цифровизации;

Финтех для создания нового качества банковских и платежных услуг;

Эквайринг. Новые бизнес-модели розничной торговли и e-commerce;

Блокчейн и криптовалюты в банкинге. Тенденции. Бизнес-кейсы;

Экономика экосистем. Удаленная идентификация и свободный рынок;

Банковская розница и платежи. Финтех-баттл: традиционные банки vs необанки.

Также в течение двух дней Форума будет проходить FinTech Connection - закрытые встречи начинающих финтех-компаний с ведущими банкирами и инвесторами рынка СНГ.



21 ноября состоится FinTech Connection with Bankers - закрытая встреча основателей перспективных европейских финтех-компаний с ведущими банкирами стран СНГ, на которой основатели представят банкирам свои продукты и бизнесы, планы по выходу на рынки СНГ, а также возможности партнерства с банками. Для финтех компаний это прекрасная возможность выхода на новые рынки, банков - найти наиболее перспективные финтех-продукты и бизнес-модели, внедрить инновации.

22 ноября пройдет FinTech Connection with Investors, на которой перспективные финтех-компании встретятся сразу с несколькими инвесторами, специализирующимися на финтех-индустрии, и получат возможность привлечь инвестиции, а инвесторы - найти активные и перспективные стартапы, вложиться в инновационные продукты.я

Спонсоры и партнеры: Worldline, TSYS, ЦФТ, UZCARD, Юнистрим, Compass Plus, DEEP2000, Currensy.com, MobileCat, СмартКард-Сервис, Qiwi, Chronopay, Energize Global Services, Colvir

Медиапартнеры форума: Ассоциация белорусских банков, Ассоциация финансистов Казахстана, Ассоциация Банков Республики Казахстан, Союз банков Кыргызстана, Национальный платежный совет, Казахстанская Ассоциация IT Компаний, Ассоциация корпоративных казначеев, Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов, Frank RG, TRIBUNA, Finance Time, Banker.kz, PROFIT.KZ, 'eMoneyNews, РИА Банки и Финансы, Bloomchain, АрмИНФО, Белорусы и рынок, Акчабар, infobank.by, Экономическая газета, Прайм Пресс, banki24.by, Select.by, FintechLab, ВШЭ - бизнес инкубатор, Дело, Fintech.am, портал и еженедельник «Аргументы и факты» в Беларуси.

Международный ПЛАС-Форум СНГ пройдет в столице Беларуси по адресу: г. Минск, отель «Пекин», ул. Красноармейская, 36.

Официальный сайт мероприятия fintech.plus-forum.com

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