Производитель игрушек Fancy рассказал, как определить качественное изделие

Источник материала: Аргументы и факты

Что значит сегодня качество в производстве детских игрушек?

Комментирует Ольга МАКАВЬЕВА, бренд-менеджер Fancy, Fancy Baby, Fancy Dolls.

– В Беларуси существует система качества, которая состоит из технических норм и стандартизации, оценки соответствия, аккредитации и метрологии. Качество – главный элемент в системе реализации игрушек, необходимое условие безопасности во всех процессах производства: от составления технического задания на разработку изделия до передачи готовой продукции на склад. Например, если оборудование не прошло планово-предупредительный ремонт, результатом может быть неточность в работе машины, отклонение от технологии, не соответствие качеству, вопросы по безопасности.





Для производителя детских игрушек в понятие «качество» заложены основные задачи: конкурентоспособность, предвосхищение ожиданий покупателя и совершенствование системы производства. Товары должны быть безопасными для людей и окружающей среды, отвечать заявленным нормам.

Сегодня количество занятых в отделе контроля качества продукции в компании ООО «Волшебный остров» не превышает значение 5%. В сравнении с предыдущими годами этот показатель уменьшился в два раза. Это говорит о непрерывном повышении уровня производства, его организации, технической составляющей.

Как производят игрушки?

Рассказывает Денис ВАСИЛЕНОК, директор по маркетингу СООО «Волшебный остров».

– Для производства мягкой игрушки Fancy на первом этапе дизайнер придумывает образ. После этого конструктора воплощают образ в конструкторском образце, раскладывают его на лекала. На основании лекал происходит раскрой материалов на специальном оборудовании Гербер, которое обеспечивает 100% качество кроя, после чего отдельные заготовки передаются на участок шитья. Для обработки мелких и тонких материалов используются вышивальные двенадцатиголовочные полноцветные машины, которые воплощают любой рисунок в реальность. Оформление готовой продукции, придание ей задуманного образа осуществляется вручную. Такой труд позволяет придать игрушке индивидуальность, несмотря на серийный выпуск продукции. Последний этап – индивидуальная упаковка игрушки.





Производство игрушек для самых маленьких – Fancy Baby и кукол – Fancy Dolls отличается материалами. Дизайнеры разрабатывают и прорисовывают образ игрушки, на основе которой создают 3D модель. Для всех составляющих изделия заготавливаются специальные формы для литья. Пластизолевую массу предварительно подготавливают, окрашивают и заливают в пресс-форму. После чего помещают в печь, где под действием температуры происходит запекание массы. По истечении времени пресс-форму помещают в бассейн с холодной водой, где она достигает необходимой температуры охлаждения.

Изделие извлекают из формы и начинается процесс оформления игрушки: нанесение рисунка, добавление необходимой фурнитуры, например, глаза, волосы, одежда для кукол. Конечный этап – упаковка игрушки.





Как регулируется вопрос качества игрушек в Беларуси?

Рассказывает Светлана ВОРОНЦОВА, начальник таможенно-сертификационного отдела компании-производителя игрушек брендов Fancy, Fancy Baby, Fancy Dolls.

– В Беларуси действует единый Технический регламент Таможенного союза 008/2011 «О безопасности игрушек». В регламенте установлены требования к игрушкам в целях защиты жизни и здоровья детей. Чтобы игрушка могла быть выпущена в обращение, необходимо подтвердить ее соответствие требованиям безопасности. Для этого аккредитованная лаборатория проверяет игрушки во время испытаний по показателям: физико-механические, органолептические, токсиколого-гигиенические, санитарно-химические. После чего игрушки проходят проверку на отсутствие лишних деталей.





ТОП-5 элементов, которые указывают на качественное изделие:

На игрушке присутствует знак соответствия требованиям Технического регламента Таможенного Союза «О безопасности игрушек» – ЕАС.

Информация об игрушке представлена на этикетке на одном из государственных языков (русский, белорусский).

На упаковке присутствует название игрушки, страна-производитель, возраст ребенка, для которого предназначена игрушка, состав изделия, инструкция по обработке.

Игрушка выглядит аккуратной. На ней отсутствуют элементы, которые могут нанести ущерб ребенку: заусенцы и острые углы. Покрытие на пластмассовых игрушках равномерное. Мягкая игрушка не расползается в руках, мех не торчит и имеет одинаковую длину, фурнитура прочно закреплена.

Игрушка представлена к продаже в крупном магазине или торговой сети, которые соблюдают требования и санитарные нормы, располагают сертификатами на продукцию.

При возникновении сомнений в качестве игрушки потребитель имеет полное право запросить у торгового представителя сертификат качества.

СПРАВКА

СООО «Волшебный остров» – крупный производитель и поставщик детских игрушек на территории Республики Беларусь. В продуктовом портфеле компании такие бренды, как: Fancy, Fancy baby, Fancy Dolls, Genio kids, Пузырия и другие.