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Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Словакии в связи с жуткой аварией

15.11.2019 11:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Словакии. В Словакии – день траура по погибшим в жутком ДТП на западе страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Авария произошла 13 ноября.

Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Словакии в связи с жуткой аварией

Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. Жертвами стали 12 человек. По данным полиции, столкновение произошло по вине водителя грузовика, который выехал на встречную полосу.

Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Словакии в связи с жуткой аварией

15 ноября по всей стране приспущены государственные флаги. Свои соболезнования президенту Словацкой Республики, родным и близким погибших направил глава белорусского государства Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Словакии в связи с жуткой аварией

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Новости Словакии. В Словакии – день траура по погибшим в жутком ДТП на западе страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Авария произошла 13 ноября. ...
 
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