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Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Словакии в связи с жуткой аварией
Источник материала: СТВ
Новости Словакии. В Словакии – день траура по погибшим в жутком ДТП на западе страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Авария произошла 13 ноября.
Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. Жертвами стали 12 человек. По данным полиции, столкновение произошло по вине водителя грузовика, который выехал на встречную полосу.
15 ноября по всей стране приспущены государственные флаги. Свои соболезнования президенту Словацкой Республики, родным и близким погибших направил глава белорусского государства Александр Лукашенко.
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Новости Словакии. В Словакии – день траура по погибшим в жутком ДТП на западе страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Авария произошла 13 ноября. ...
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