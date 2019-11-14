ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Вороновском районе жена подозревается в убийстве мужа ножом

15.11.2019 11:05 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вечером 14 ноября в Вороновском районе было обнаружено тело мужчины с колото-резаными повреждениями. 

Как сообщает Следственный комитет, в четверг в больницу позвонил мужчина, который сказал, что его мать «зарезала» отца. Медики немедленно уведомили об этом правоохранителей. 

В Вороновском районе жена подозревается в убийстве мужа ножом
Фото: Следственный комитет 

Прибывшая к указанному месту СОГ обнаружила тело 65-летнего гражданина. Предварительно установлено, что супруги выпивали, между ними возник конфликт и женщина нанесла мужу множественные удары кухонным ножом. Мужчина погиб на месте. 

Проведены неотложные следственные действия, изъяты предметы и объекты, в том числе нож, по которым планируется назначение ряда экспертиз. 

В Вороновском районе жена подозревается в убийстве мужа ножом
Фото: Следственный комитет 

В отношении гражданки возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемая задержана. 

Выясняются все детали случившегося. 

На прошлой неделе в Лидском районе во дворе одного из домов было обнаружено тело мужчины.

В его убийстве подозревался сводный брат – подробнее здесь

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Вечером 14 ноября в Вороновском районе было обнаружено тело мужчины с колото-резаными повреждениями.  Как сообщает Следственный комитет, в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Стасевич: Если БАТЭ не возьмет золото, я очень расстроюсь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • юбка джинсовая расклешенная в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика