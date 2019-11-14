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В Вороновском районе жена подозревается в убийстве мужа ножом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вечером 14 ноября в Вороновском районе было обнаружено тело мужчины с колото-резаными повреждениями.
Как
Прибывшая к указанному месту СОГ обнаружила тело 65-летнего гражданина. Предварительно установлено, что супруги выпивали, между ними возник конфликт и женщина нанесла мужу множественные удары кухонным ножом. Мужчина погиб на месте.
Проведены неотложные следственные действия, изъяты предметы и объекты, в том числе нож, по которым планируется назначение ряда экспертиз.
В отношении гражданки возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемая задержана.
Выясняются все детали случившегося.
На прошлой неделе в Лидском районе во дворе одного из домов было обнаружено тело мужчины.
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Новости Беларуси. Вечером 14 ноября в Вороновском районе было обнаружено тело мужчины с колото-резаными повреждениями. Как сообщает Следственный комитет, в...
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