В Вороновском районе жена подозревается в убийстве мужа ножом

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вечером 14 ноября в Вороновском районе было обнаружено тело мужчины с колото-резаными повреждениями.

Как сообщает Следственный комитет, в четверг в больницу позвонил мужчина, который сказал, что его мать «зарезала» отца. Медики немедленно уведомили об этом правоохранителей.



Фото: Следственный комитет

Прибывшая к указанному месту СОГ обнаружила тело 65-летнего гражданина. Предварительно установлено, что супруги выпивали, между ними возник конфликт и женщина нанесла мужу множественные удары кухонным ножом. Мужчина погиб на месте.

Проведены неотложные следственные действия, изъяты предметы и объекты, в том числе нож, по которым планируется назначение ряда экспертиз.



Фото: Следственный комитет

В отношении гражданки возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемая задержана.

Выясняются все детали случившегося.

На прошлой неделе в Лидском районе во дворе одного из домов было обнаружено тело мужчины.