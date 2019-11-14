«Меня тянет обратно домой». Почему белорусы гордятся тем, что живут в деревне, и не стремятся переехать в город

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В сельской местности живет четверть населения Беларуси. Стереотипное деление «деревня – город», которое как раз появилось в советское время, уже в современной Беларуси не кардинально разные понятия, уже не антонимы.

«Это моя любимая деревня. Хочу здесь всегда быть». Почему белорусская молодёжь активно переезжает в агрогородки?

О жизни в белорусских агрогородках рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».









Тысячи так называемых деревенских людей живут, работают, гордятся тем местом, в котором пригодились. Ведь у каждого есть свое предназначение, философия и мотивация.









Белорусская деревня живет. Может, немного не в таком сумасшедшем ритме времени, но она точно так же шагает со всей страной. Здесь все как всегда: люди рождаются, умирают, женятся… Так было и век назад, так и сейчас.









Современная техника, агрогородки – конечно, все это важно, но, пожалуй, новые комбайны и разработки аграриев далеко не единственная гарантия того, что деревня все-таки будет жить. Если совсем недавно было престижно покинуть родное село – этакое «раскиданое гнездо» – и переехать в город, сейчас многие сознательно остаются там, где родились, и решают, что именно на своей родной земле появится их следующее поколение.





Ольга и Сергей Юхники:

Никуда мы не собираемся уезжать. Мы привыкли к этому, да и не городские мы. В городе отдохнуть день-два-три. Больше я не могу – меня тянет обратно домой.

«Агрогородки – это чудо, то, которое давно ждали крестьяне». Что изменилось в белорусской деревне?