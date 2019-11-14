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«Ставяць высокую планку перад сваімі выпускнікамі». Факультет журналистики БГУ отмечает 75-летие

15.11.2019 10:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Журфаку БГУ – 75! Альма-матер многих белорусских журналистов вновь соберёт вместе студентов и преподавателей разных лет. Их ждёт праздничный концерт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Ставяць высокую планку перад сваімі выпускнікамі». Факультет журналистики БГУ отмечает 75-летие

Впрочем, вопреки суевериям, отмечать круглую дату здесь начали чуть раньше. В канун праздника представители СМИ обсудили проблемы и перспективы современной журналистики.

«Ставяць высокую планку перад сваімі выпускнікамі». Факультет журналистики БГУ отмечает 75-летие

«Ставяць высокую планку перад сваімі выпускнікамі». Факультет журналистики БГУ отмечает 75-летие

Грамоты и благодарности от Министерства информации получили лучшие студенты и преподаватели.

«Ставяць высокую планку перад сваімі выпускнікамі». Факультет журналистики БГУ отмечает 75-летие

Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:
Мы разам з факультэтам журналістыкі пад кіраўніцтвам Адміністрацыі Прэзідэнта праводзім цэлую серыю семінараў у рэгіёнах нашай краіны і глядзім, як рэдакцыі нашы могуць працаваць у розных сферах, у розных сістэмах. Я асабіста вельмі ўдзячны факультэту журналістыкі, кіраўніцтву, што яны вывучаюць той кантэнт, які ёсць у СМІ і робяць яго прадметам дыталёвага разгляду. А значыць, ставяць высокую планку перад сваімі выпускнікамі.

«Ставяць высокую планку перад сваімі выпускнікамі». Факультет журналистики БГУ отмечает 75-летие

Поздравить факультет с юбилеем придут руководители белорусских и зарубежных СМИ и знаменитые выпускники. Дипломом журфака могут похвастаться многие корреспонденты, ведущие и редакторы телеканала СТВ.

Люди в материале: Александр Карлюкевич
 
 
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Новости Беларуси. Журфаку БГУ – 75! Альма-матер многих белорусских журналистов вновь соберёт вместе студентов и преподавателей разных лет. Их ждёт праздничный...
 
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