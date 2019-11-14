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«Ставяць высокую планку перад сваімі выпускнікамі». Факультет журналистики БГУ отмечает 75-летие
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Журфаку БГУ – 75! Альма-матер многих белорусских журналистов вновь соберёт вместе студентов и преподавателей разных лет. Их ждёт праздничный концерт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Впрочем, вопреки суевериям, отмечать круглую дату здесь начали чуть раньше. В канун праздника представители СМИ обсудили проблемы и перспективы современной журналистики.
Грамоты и благодарности от Министерства информации получили лучшие студенты и преподаватели.
Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:
Поздравить факультет с юбилеем придут руководители белорусских и зарубежных СМИ и знаменитые выпускники. Дипломом журфака могут похвастаться многие корреспонденты, ведущие и редакторы телеканала СТВ.
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Новости Беларуси. Журфаку БГУ – 75! Альма-матер многих белорусских журналистов вновь соберёт вместе студентов и преподавателей разных лет. Их ждёт праздничный...
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