Как живет тот самый минский дом с дешевыми квартирами, из-за которых люди ночевали под УКСом

Источник материала: Tut.by

Ровно два года назад УКС Центрального района опубликовал первую проектную декларацию о строительстве дома на Выготского. В первой партии продавали 15 квартир на 1-ом и 9-ых этажах. Цены за «квадрат» были от 610 до 630 долларов, а самое главное — квартиры продавали всем по «живой» очереди. После были еще несколько деклараций, цены поднялись, но незначительно, что сделало этот дом — новостройкой с самым дешевым квадратным метром в Минске. Realt.by решил узнать у жильцов, каково это было — ночевать на ступеньках УКСа несколько недель в очереди, и как живется в самой дешевой новостройке Минска.





Две с половиной недели на ступеньках УКСа

В отличие от остальных возводимых в Минске домов, панелька № 7 на улице Павлины Меделки предлагалась дольщикам не на стадии котлована или цоколя, а УКС Центрального района начал распродажу, когда над землей уже высилось несколько этажей. Поэтому покупателям расклад о доме был понятен: многоэтажка стоит на краю леса, одной из длинных сторон смотрит на Научно-практический центр психического здоровья (в народе — «Новинки») второй — на двор с неплохой детской площадкой.









Но расположение уходило на второй план, когда люди слышали цену на квартиры в этом доме — от 25,4 тыс. долларов за «однушку» и 36,3 тыс. за «двушку». Понятное дело, что возле УКСа моментально сформировалась очередь из сотни желающих.

— Это наш папа молодец, что отстоял очередь и купил квартиру подешевле, — делится Ирина, которая гуляет на детской площадке с внучкой. — Я подробностей не знаю, но около трех недель он ночевал на ступеньках у УКСа. На первую декларацию мы не успели, а вот на второй наш папа отстоял. Очень повезло нам. Район отличный, тихий. Только вот добираться сюда сложно. Но у кого есть машины — тем без проблем. Плохо что в доме нет трехкомнатных квартир, только «двушки». Были бы «трешки» — наш папа бы и их отстоял.





Во второй декларации стоимость метра немного выросла. Цена за квадрат составляла 620−640 долларов. Однако люди предугадали, что УКС должен выставить квартиры до Нового Года, чтобы рассчитаться с подрядчиками за проделанную работу. Поэтому очередь получилась еще больше.

— Я в очереди стоял 2,5 недели во второй декларации. Был и в первой, но, к сожалению, тогда квартиры мне не досталось, — рассказывает житель дома номер 7 по улице Павлины Медёлки Алексей. — А в целом — дом, как дом. Ничего сверхъестественного здесь нету. Транспортное сообщение — я на машине, поэтому удобно. Рядом лес, тихо, спокойно. В 2020 — 2021 году здесь должны построить детский сад. Рядом планируется большая застройка, должна появится остальная инфраструктура. Единственный минус дома за полтора года — просела труба где-то. Отрывали землю во дворе. А так все хорошо. Многие говорили, что мол будет «стремно» жить, когда окна выходят прямо на психдиспансер «Новинки». Но ничего такого — здание, как здание. Никого здесь во двор не выводят. Вообще не видел здесь никого из «постояльцев».

Жизнь в очереди

Многие минчане тогда следили за ситуацией на крыльце УКСа через СМИ как за каким-то «реалити-шоу». Периодически в очереди появлялись то провокаторы, которые, якобы, избивали женщин, то «перекупы», которые пытались выкупить одним махом полдома.

— Было разное за время «жизни» в очереди. К примеру, на первой декларации к очереди подъехал микроавтобус с крепенькими ребятами, которые вышли и просто «отжали» очередь. Втиснулись на крыльцо и растолкали всех, кто там был. Поэтому на второй декларации мы ночевали две с половиной недели на ступеньках плечом к плечу, чтобы никто не мог протиснуться, — рассказывает Алексей. — Были и такие, кто покупал по несколько квартир сразу. Об этом еще Президент в последствии говорил. Просто у нас есть пробел в законодательстве, что квартиру можно покупать по доверенности. Вот люди набирали доверенностей и брали сразу 3−4 квартиры. Но я бы не сказал, что это перекупы. Потому что видел этих людей позже, они все живут здесь.





Подержать очередь за товарища там было непринято: чтобы отойти по делам, люди обращались к друзьям, некоторые ночевали в машинах возле УКСа всей семьей, чередуясь с родителями и супругами. Практически все на время очереди брали отпуска или «за свой счет» на работах. Впрочем, для двух людей сделали исключения: во время «стояния» у них умерли близкие родственники. После похорон они вернулись в очередь и продолжили ждать дешевых квартир.

— Была в очереди и беременная девушка. Она стояла вместе с мамой и ей очень было тяжело находиться и днем, и ночью на морозе. Были и попытки прорваться без очереди на второй декларации. Но за эти две с половиной недели на крыльце УКСа мы успели уже со всеми раззнакомится, знали кто на какую квартиру претендует, что имеет за душой. Видели практически друг друга насквозь. И поэтому если кто-то появлялся «не свой», его тут же разворачивали. Мужчин, слава богу, хватало. А попыток прорваться было много, — продолжает Алексей. — Помню была бабушка такая — «божий одуванчик». Она всем рассказывала, что жить негде, свою квартиру продала ради покупки этой, и ее все жалели. Потом кто-то «пробил» эту женщину, а в очереди были люди с разными связями, и оказалось, что у нашего «божьего одуванчика» что-то около трех квартир, причем некоторые прямо возле стелы. Поэтому бабулю так аккуратно сдвинули в очереди, чтобы шанс был у тех, кому жилье действительно нужно.





«Перекупов» мы не заметили

Последние 69 квартир УКС выставил уже по 780−820 долларов, и, несмотря на это, вокруг них возник самый впечатляющий ажиотаж. По словам очевидцев, одна покупательница «урвала» 10 квартир по доверенностям, другой покупатель — 6, а 34-й забрал последнюю, 69-ю квартиру.

— 35-й человек по очереди, перед которым закончились все квартиры — у него истерика была практически, он обложил всех матом и ушел. Стояла девушка 37-я по счету, если б вы видели ее реакцию на случившееся! Муж уводил ее под руки. Она бедная, худенькая, 40 килограмм весу, сутками стояла на холоде, и все зря. Там не только она, многие плакали, но у нее была настоящая истерика, — рассказывал нам тогда Анатолий, который был в очереди под 41-ым номером.





Четыре дня вокруг этой истории гремел настоящий скандал, а на пятый, по многочисленным просьбам несостоявшихся дольщиков, в УКС Центрального района пожаловал ОБЭП.

— Не знаю, что бы в нашей очереди хватали по 10 штук, но тот факт, что брали по доверенности несколько — точно был. Но повторюсь — это дыра в нашем законодательстве, тут ничего не поделаешь, — рассказывает местный житель Алексей. — Но мы бы заметили, если это делали перекупы, а так… На моей памяти только две квартиры здесь продали, и вот сейчас висит баннер о продаже третьей. Продает семья с двумя детьми, и они объясняли, что делают это только из-за отсутствия в районе садика или школы. Нам его обещают построить на пустыре, но пока никаких работ. Вот они и не стали ждать.





Правда в базе на продажу выставлены 6 квартир в этом доме. Купить однокомнатную квартиру в Минске без ремонта можно далеко не за 620 или 780 долларов за «квадрат», как ее покупали собственники. Самый дешевый вариант, который мы нашли, — 1211 долларов/кв.м. А «однушка» с «минимальным» ремонтом обойдется в 1 460 долларов/кв.м. «Двушки» стартуют от 1 044 долларов/кв.м. за квартиру без ремонта, и заканчивается 1283 долларов/кв.м. с ремонтом.