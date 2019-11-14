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В Минске появится еще один «МакДональдс»
15.11.2019 11:18 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: tut.by
В «КСБ Виктори Рестораны» подтвердили факт покупки права застройки участка на проспекте Дзержинского у метро «Михалово».
Предварительная дата открытия «МакДональдса» с драйвом на этом месте — второй квартал (апрель–июнь) 2020 года, пишет
Инвестиции в объект — более 7 млн рублей, или около 3,5 млн долларов.
Также сообщается, что после открытия ресторана в Михалово на реновацию закроется «МакДональдс» у метро «Петровщина».
«МакДональдс» работает в Беларуси с 1996 года. Ресторанами управляет компания «КСБ Виктори Рестораны», которая контролируется влиятельным казахстанским бизнесменом Кайратом Боранбаевым.
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В «КСБ Виктори Рестораны» подтвердили факт покупки права застройки участка на проспекте Дзержинского у метро «Михалово».
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