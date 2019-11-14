В Минске появится еще один «МакДональдс»

Источник материала: Ежедневник



фото: tut.by

В «КСБ Виктори Рестораны» подтвердили факт покупки права застройки участка на проспекте Дзержинского у метро «Михалово».

Предварительная дата открытия «МакДональдса» с драйвом на этом месте — второй квартал (апрель–июнь) 2020 года, пишет tut.b y. В новом заведении будет более 80 посадочных мест плюс летняя терраса. В этом ресторане будет также новый для Беларуси интерьер и уже привычная система с киосками самообслуживания и обслуживанием за столами. А вот «МакКафе» тут не появится.

Инвестиции в объект — более 7 млн рублей, или около 3,5 млн долларов.

Также сообщается, что после открытия ресторана в Михалово на реновацию закроется «МакДональдс» у метро «Петровщина».

«МакДональдс» работает в Беларуси с 1996 года. Ресторанами управляет компания «КСБ Виктори Рестораны», которая контролируется влиятельным казахстанским бизнесменом Кайратом Боранбаевым.

