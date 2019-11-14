Избиратели пошли на участки

Источник материала: Радзiма





Досрочное голосование на выборах стартовало 12 ноября. С этого дня и по 17 ноября все 15 участков для голосования, которые образованы в Глусском районе, взяты под круглосуточную охрану сотрудниками районного отдела внутренних дел. По словам начальника отдела Игоря Качалова, милиция также проверила их техническую укрепленность и соответствие всем правилам общественной безопасности. В порядке все участки и с точки зрения пожарной безопасности. В день выборов, 17 ноября, в режим повышенной готовности перейдет районный отдел по чрезвычайным ситуациям, рассказал его начальник Андрей Каминский, на всех избирательных участках будет дежурить инженерно-инспекторский состав отдела.



















Районным потребительским обществом 17 ноября около избирательных участков, расположенных в Хвастовичах и Бабирово (там нет стационарных торговых точек райпо), будет организована работа автомагазинов, сообщила редакции главный специалист отдела экономики райисполкома Оксана Круглова, кроме того, в день выборов в агрогородках и магазинах промтоваров в Глуске райпо снижает цены на промышленные товары на 15 процентов с их розничной цены.















Фото Анны АВТУХОВОЙ