Как такое возможно? В Индии у мальчика из носа достали живую рыбу!

Источник материала: Tut.by

В Индии врачи извлекли из носа 13-летнего мальчика живую рыбу. Она попала туда после того, как ребенок нырнул в колодец с водой. Рыба причиняла сильный дискомфорт и достать ее самостоятельно не получалось, поэтому родители отвели ребенка к врачу. Процесс извлечения сняли на видео: посмотрите, как это было.