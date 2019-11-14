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Как такое возможно? В Индии у мальчика из носа достали живую рыбу!
Источник материала: Tut.by
В Индии врачи извлекли из носа 13-летнего мальчика живую рыбу. Она попала туда после того, как ребенок нырнул в колодец с водой. Рыба причиняла сильный дискомфорт и достать ее самостоятельно не получалось, поэтому родители отвели ребенка к врачу. Процесс извлечения сняли на видео: посмотрите, как это было.
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На то, чтобы достать ее, ушло около 30 минут.
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