Пьяный бесправник на скорости обгонял авто в деревне под Могилевом и влетел в дерево. Пострадал сын

Источник материала: Tut.by

Пьяный бесправник на «жигулях» превысил скорость в деревне под Могилевом и влетел в дерево. В салоне был его 13-летний сын — мальчик серьезно пострадал, сообщили в СК.



Фото: sk.gov.by

Обстоятельства ДТП, которое произошло вечером 3 сентября 2019 года, выяснило следствие. Теперь водителя ждет суд — его обвиняют в нарушении ПДД в нетрезвом состоянии, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения. Он под подпиской о невыезде.

По данным дела, 45-летний мужчина не имел водительского удостоверения, но сел за руль ВАЗ-21053, будучи пьяным. В салоне с ним был 13-летний сын — подросток сидел на переднем пассажирском сиденье.

В деревне Слободка Могилевского района, где разрешенная скорость движения — не более 60 км/ч, водитель пошел на обгон попутного авто и разогнался не менее чем до 91 км/ч. При совершении обгона пьяный водитель утратил контроль над управлением машины, «жигули» вылетели в кювет и врезались в дерево. 13-летний сын мужчины получил тяжкие телесные повреждения и до сих пор продолжает лечение.

В крови обвиняемого на момент ДТП было более 2 промилле.