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Инвесторы озвучили требования по дрожжевому заводу в Слуцке. Лукашенко решил лично разобраться в вопросе

15.11.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Инвесторы озвучили требования по дрожжевому заводу в Слуцке. Лукашенко решил лично разобраться в вопросе

Вопросы функционирования предприятий дрожжевой отрасли обсуждены сегодня на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

В последний раз ситуация в дрожжевой отрасли на уровне главы государства обсуждалась в 2018 году - в феврале Александр Лукашенко посетил Слуцкий дрожжевой завод, в декабре речь о нем зашла уже на совещании Президента с руководством Совета Министров, где рассматривалась работа государственных предприятий.

"Сегодня мы рассмотрим один из вопросов, который, к сожалению, приходится выносить на уровень Президента, но который должен был быть давно решен в правительстве", - Александр Лукашенко начал совещание с замечания Совмину.

В сфере есть незадействованные резервы

За прошедшее время дрожжевой завод в Слуцке, в который было вложено около 37 млн евро, в том числе 10 млн евро германских инвестиций, нарастил свои производственные мощности. Сейчас они составляют 20 тыс. т продукции в год. Мощности завода позволяют нарастить производство до 70 тыс. т. Кроме того, в стране работают дрожжевой комбинат в Минске и его филиал в Ошмянах. Они могут ежегодно производить 15,1 тыс. т продукции. Емкость же белорусского рынка прессованных дрожжей составляет 7,7 тыс. т.

"Как мне докладывают, потребность внутреннего рынка республики в прессованных дрожжах полностью обеспечена за счет отечественного производства. Наша дрожжевая продукция также поставляется на экспорт, в том числе в страны Европейского союза", - отметил Президент.

Однако в этой сфере, считает глава государства, до сих пор есть незадействованные резервы роста. Кроме традиционного хлебопечения дрожжи могут применяться и в медицине, и в животноводстве, заметил Александр Лукашенко. "Хотелось бы сегодня обсудить вопросы эффективности дрожжевой отрасли и направления ее дальнейшего развития", - добавил он.

Это наши предприятия, и мы должны беспокоиться о них

При этом Президент, чтобы не было "всякого рода темноты и конспирологии", не стал утаивать существующие нюансы, которые и являются поводом для проведения совещания.

"Сегодня немцы якобы требуют, чтобы мы закрыли все наши производства дрожжевой отрасли и оставили одно предприятие для работы на белорусском рынке. Примерно такое требование. И якобы оно основано на том, что мы обещали это сделать до того, как был построен в Слуцке новый дрожжевой завод, - пояснил глава государства. - И меня тоже в этом убеждали и члены правительства, и премьер-министр, что мы обещали, и если мы это не сделаем, то завтра начнется война с Германией, которая может перерасти в третью мировую".

Перед совещанием договор с инвесторами был проанализирован в Администрации Президента. Оказалось, что в документе не содержалось соответствующих требований и положений. По словам Александра Лукашенко, такого и быть не могло. "А если было - то это дурь полная со стороны наших чиновников, - заявил он. - Тем не менее давайте в этом разберемся. Если мы что-то обещали, особенно иностранным инвесторам, это свято должно исполняться. Если нет, то в сложившейся ситуации давайте найдем нормальный выход из положения, потому что это два наших предприятия, не важно, кто туда инвестировал - немцы, белорусы, русские или украинцы. Это уже наши предприятия, и мы должны беспокоиться об их функционировании. Но не об одном за счет другого. И главное - это люди, которые работают и там, и здесь. В подавляющем большинстве это белорусы".

Заместитель премьер-министра Владимир Дворник охарактеризовал Президенту работу белорусских дрожжевых предприятий. По его словам, завод в Слуцке на 75% принадлежит инвесторам из Германии, остальная часть - белорусская. На предприятии работают 79 человек, средняя заработная плата там превышает Br1,4 тыс. Для сравнения: численность сотрудников на дрожжевом комбинате в Минске 150 человек, средняя зарплата здесь почти Br850, в ошмянском филиале работают 64 человека, средняя зарплата составляет Br582.

В январе-сентябре этого года потребность внутреннего рынка в дрожжевой продукции была примерно поровну закрыта минским и слуцким заводами.

 
Теги: Минск
 
 
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Вопросы функционирования предприятий дрожжевой отрасли обсуждены сегодня на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.
 
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