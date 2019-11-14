Большое мероприятие в помощь бездомным животным пройдет в Слуцке 23 ноября

Источник материала: Слуцк Город





Фото: save-animals.info

23 ноября в Слуцкой районной центральной библиотеке пройдет вернисаж экологического плаката «Быть не нужным — обидно!» и открытие выставки по проблеме бездомных кошек и собак «Мы за них в ответе!». Во время мероприятия будет организован сбор корма, лекарств и необходимых для животных предметов.

Мероприятие организуют работники и учащиеся Слуцкого ЭБЦУ.

— В октябре в центре проходил конкурс экологических плакатов, на которых дети рисовали бездомных кошек и собак. Лучшие работы, посвященные теме беспризорных животных, будут выставлены на вернисаже, — рассказала Тамара Коледа, директор ГУО «Слуцкий эколого-биологический центр учащихся».





Кроме того, во время мероприятия воспитанники и педагоги Слуцкого эколого-биологического центра учащихся вместе с волонтерами организуют благотворительный сбор корма, лекарств и необходимых предметов для бездомных животных. Все, кто небезразличен к этой теме, 23 ноября с 9:30 до 12:00 могут приносить в Слуцкую районную центральную библиотеку следующие предметы:

1. Средства для обработки животных от блох (доступные по цене «Блохнэт», «Барс», наиболее качественные средства «Адвокат», «Стронгхолд»).

2. Таблетки от глистов (доступные по цене «Празител»).

3. Растворы для капельниц: натрия хлорид, раствор Рингера (для больных и послеоперационных животных) (покупать в аптеке).

4. Средства для обработки швов: хлоргекседина биглюконат, мазь меколь (покупать в аптеке).

5. Любой сухой корм, только не крашеный, а одноцветный.

6. Любые пресервы и паштеты для животных.

7. Любые крупы, кроме перловой.

8. Любой наполнитель для туалетов, можно древесный.

9. Впитывающие пеленки (для перевозки животных в клинику или при содержании послеоперационных животных).

10. Газеты, ветошь (старое постельное белье, покрывала, тряпичные пеленки) (для одноразового использования в качестве подстилки)

11. Лотки для кошачьего туалета с решеткой, любого размера (можно б/у, только чистые).

12. Мисочки для кормления (можно б/у, только чистые).

13. Игрушки для котят и для собак, лежаки, лежанки. Ошейники, поводки для собак, любого размера(можно б/у, только чистые).

Также в рамках проекта «Экомониторинг», финансируемого Европейским союзом и исполняемого ПРООН, экологический центр проводит мониторинг кошек и собак, оказавшихся по вине человека без дома и хозяина. Для того, чтобы принять участие в акции, нужно в период с 18 по 24 ноября посчитать всех бездомных животных, которые встретятся вам по пути из дома на работу или учебу, во время прогулки. Результаты наблюдения необходимо сообщить в ГУО «Слуцкий ЭБЦУ» по телефону 6-69-16 с 9:00 до 15:00.

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