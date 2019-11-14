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Большое мероприятие в помощь бездомным животным пройдет в Слуцке 23 ноября
15.11.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Фото: save-animals.info
23 ноября в Слуцкой районной центральной библиотеке пройдет вернисаж экологического плаката «Быть не нужным — обидно!» и открытие выставки по проблеме бездомных кошек и собак «Мы за них в ответе!». Во время мероприятия будет организован сбор корма, лекарств и необходимых для животных предметов.
Мероприятие организуют работники и учащиеся Слуцкого ЭБЦУ.
— В октябре в центре проходил конкурс экологических плакатов, на которых дети рисовали бездомных кошек и собак. Лучшие работы, посвященные теме беспризорных животных, будут выставлены на вернисаже, — рассказала Тамара Коледа, директор ГУО «Слуцкий эколого-биологический центр учащихся».
Кроме того, во время мероприятия воспитанники и педагоги Слуцкого эколого-биологического центра учащихся вместе с волонтерами организуют благотворительный сбор корма, лекарств и необходимых предметов для бездомных животных. Все, кто небезразличен к этой теме, 23 ноября с 9:30 до 12:00 могут приносить в Слуцкую районную центральную библиотеку следующие предметы:
1. Средства для обработки животных от блох (доступные по цене «Блохнэт», «Барс», наиболее качественные средства «Адвокат», «Стронгхолд»).
Также в рамках проекта «Экомониторинг», финансируемого Европейским союзом и исполняемого ПРООН, экологический центр проводит мониторинг кошек и собак, оказавшихся по вине человека без дома и хозяина. Для того, чтобы принять участие в акции, нужно в период с 18 по 24 ноября посчитать всех бездомных животных, которые встретятся вам по пути из дома на работу или учебу, во время прогулки. Результаты наблюдения необходимо сообщить в ГУО «Слуцкий ЭБЦУ» по телефону 6-69-16 с 9:00 до 15:00.
МЛЫН.BY
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23 ноября в Слуцкой районной центральной библиотеке пройдет вернисаж экологического плаката «Быть не нужным — обидно!» и открытие выставки по проблеме бездомных...
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