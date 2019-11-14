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Собирается ли «Универмаг «Слуцк» закрыть два магазина

15.11.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город


В SlutskGorod написала случчанка, которая утверждает, что в ближайшем месяце могут закрыть два магазина КУП Универмаг «Слуцк». Мы узнали, на сколько это верная информация.

«Магазин №194 по ул. Ивановского, 10 и №64 по ул. Виленская, 57 собираются закрыть в ноябре, ведь они самые убыточные. Кроме того, здесь больше всего просрочки, которая лежит на стеллажах месяцами. Часто на зале нет продавцов, и недостачи просто бешеные», — написала девушка, которая работает в сфере торговли.

Алла Ларионова, заместитель директора КУП «Универмаг «Слуцк», сказала, что данная информация неверная: «Мы не можем ничего закрыть или открыть, мы - коммунальная собственность. Эти магазины (№194 и №64 – прим ред.) в аренде у «умершего» «Слуцк-Востока». Большей информацией не обладаем».

Жанна Руцкая, заместитель председателя райисполкома по экономике, пояснила, что информации о закрытии этих магазинов не поступало.

«Данные магазины действительно сданы в аренду КУП «Универмаг «Слуцк», это наша коммунальная собственность. Нужно понимать: прежде, чем закрыть магазины, их должны исключить из торгового реестра. А эти объекты включены в реестр, и заявлений о их закрытии нам не поступало. Не знаю, откуда такая информация», — пояснила заместитель главы района.

Ольга Кононович
Slutsk-Gorod.by

 
 
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В SlutskGorod написала случчанка, которая утверждает, что в ближайшем месяцем могут закрыть два магазина, которые находятся на балансе КУП Универмаг «Слуцк». Мы...
 
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