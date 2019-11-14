МТС запускает «Безлимитище 2.0»

Компания МТС запускает тарифный план «Безлимитище 2.0». Раздавать интернет можно в любом объеме и без дополнительной платы, предложение доступно со скидками на абонентскую плату. Но предоставление услуг файлообменных сетей (торрентов) запрещено.

Новая версия популярного тарифа «Безлимитище» обладает всеми преимуществами, которые так ценят пользователи. В абонентскую плату включен безлимитный интернет без ограничения скорости, 400 минут на разговоры во все сети, а также возможность делиться интернет-трафиком в любом объеме.

Стать абонентом тарифного плана «Безлимитище 2.0» можно по 29 февраля 2020 года. Абонентская плата в течение первых 90 дней с момента подключения для новичков составит 16,50* рубля, для действующих абонентов МТС — 22,50 рубля.

«Тариф «Безлимитище» был запущен в марте 2017 года и очень быстро завоевал популярность у пользователей. Менее чем за год это тарифное предложение выбрали более миллиона абонентов. Мы решили обновить популярный тариф, чтобы дать возможность еще большему количеству абонентов наслаждаться потоковым видео и аудио везде, где доступна мобильная связь от МТС», — подчеркнули в компании мобильного оператора.

Однако на сайте компании сообщается, что «использование SIM-карты в модеме, а также предоставление услуг файлообменных сетей (торрентов) запрещено. При просмотре видео онлайн максимальное качество возможно в формате HD (720р)».

Кроме того, после окончания акционного периода до конца 2020 года тарифный план будет предоставляться со скидкой за 22,50 рубля в месяц для всех абонентов, далее — за 30 рублей.