ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МТС запускает «Безлимитище 2.0»

15.11.2019 11:37 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Компания МТС запускает тарифный план «Безлимитище 2.0». Раздавать интернет можно в любом объеме и без дополнительной платы, предложение доступно со скидками на абонентскую плату. Но предоставление услуг файлообменных сетей (торрентов) запрещено.

Новая версия популярного тарифа «Безлимитище» обладает всеми преимуществами, которые так ценят пользователи. В абонентскую плату включен безлимитный интернет без ограничения скорости, 400 минут на разговоры во все сети, а также возможность делиться интернет-трафиком в любом объеме.

Стать абонентом тарифного плана «Безлимитище 2.0» можно по 29 февраля 2020 года. Абонентская плата в течение первых 90 дней с момента подключения для новичков составит 16,50* рубля, для действующих абонентов МТС — 22,50 рубля.

«Тариф «Безлимитище» был запущен в марте 2017 года и очень быстро завоевал популярность у пользователей. Менее чем за год это тарифное предложение выбрали более миллиона абонентов. Мы решили обновить популярный тариф, чтобы дать возможность еще большему количеству абонентов наслаждаться потоковым видео и аудио везде, где доступна мобильная связь от МТС», — подчеркнули в компании мобильного оператора.

Однако на сайте компании сообщается, что «использование SIM-карты в модеме, а также предоставление услуг файлообменных сетей (торрентов) запрещено. При просмотре видео онлайн максимальное качество возможно в формате HD (720р)».

Кроме того, после окончания акционного периода до конца 2020 года тарифный план будет предоставляться со скидкой за 22,50 рубля в месяц для всех абонентов, далее — за 30 рублей.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания МТС запускает тарифный план «Безлимитище 2.0». Раздавать интернет можно в любом объеме и без дополнительной платы, предложение доступно со скидками на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пьяный бесправник на скорости обгонял авто в деревне под Могилевом и влетел в дерево. Пострадал сын
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика