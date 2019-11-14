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В Беларуси будут бороться с бюрократией «лайками»
Источник материала: KYKY>
Совет министров
Зачем вообще нужен этот портал?
Чиновники считают, такая инициатива полезна по нескольким причинам. Вот три из них:
Как портал будет работать? И как я буду им пользоваться?
Доступ к ресурсу будет свободным и бесплатным. Им смогут пользоваться обычные люди, сами госорганы и организации, а также все, кто занимается административными процедурами и зарегистрирован на портале без принуждения. Здесь разрешат оставлять комментарии – их не зачтут как официальное обращение (но для этого есть сайт «
Каждую структуру, с которой можно будет взаимодействовать на портале и которой неизбежно присвоят рейтинг, обяжут следить за оценками, которые ей поставят, – как положительными, так и негативными. Им придется принимать меры, чтобы исправлять ситуации, если кто-то останется недоволен.
Рейтинговым порталом будет владеть Министерство связи и информатизации, а роль администрирования исполнит предприятие «Институт прикладных программных систем». Они примутся следить, насколько успешно организации реагируют на отзывы. Раз в полгода владелец и администратор будут лично направлять госструктурам рекомендации о том, как улучшить коммуникацию с людьми, если их рейтинги упадут.
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Совет министров принял постановление, благодаря которому в Беларуси запустят портал с системой рейтинговых оценок («лайков»). Любой беларус или иностранец сможет...
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