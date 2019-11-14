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В Беларуси будут бороться с бюрократией «лайками»

15.11.2019 11:07 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Совет министров принял постановление, благодаря которому в Беларуси запустят портал с системой рейтинговых оценок («лайков»). Любой беларус или иностранец сможет поставить оценку государственной организации, которая оказывает услуги.  

Зачем вообще нужен этот портал?

Чиновники считают, такая инициатива полезна по нескольким причинам. Вот три из них:

  1. портал с рейтингами сможет повысить эффективность работы с людьми;
  2. сделает государственные структуры более открытыми;
  3. снизит бюрократию.

Как портал будет работать? И как я буду им пользоваться?

Доступ к ресурсу будет свободным и бесплатным. Им смогут пользоваться обычные люди, сами госорганы и организации, а также все, кто занимается административными процедурами и зарегистрирован на портале без принуждения. Здесь разрешат оставлять комментарии – их не зачтут как официальное обращение (но для этого есть сайт «Удобный город» с системой электронных петиций), однако точно рассмотрят, чтобы повысить качество обслуживания.

Каждую структуру, с которой можно будет взаимодействовать на портале и которой неизбежно присвоят рейтинг, обяжут следить за оценками, которые ей поставят, – как положительными, так и негативными. Им придется принимать меры, чтобы исправлять ситуации, если кто-то останется недоволен.

Рейтинговым порталом будет владеть Министерство связи и информатизации, а роль администрирования исполнит предприятие «Институт прикладных программных систем». Они примутся следить, насколько успешно организации реагируют на отзывы. Раз в полгода владелец и администратор будут лично направлять госструктурам рекомендации о том, как улучшить коммуникацию с людьми, если их рейтинги упадут. 

 
 
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Совет министров принял постановление, благодаря которому в Беларуси запустят портал с системой рейтинговых оценок («лайков»). Любой беларус или иностранец сможет...
 
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