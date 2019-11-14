В Дрогичине открыли бесплатный класс по программированию. Это сделали ИТ-инвесторы

Источник материала: KYKY

Кофаундер Flo, сооснователь вечнурного фонда Haxus и один из самых заметных персонажей беларуского IT Дмитрий Гурский написал трогательный пост о том, как прошло открытие 17-го STEM-центра, где дети смогут бесплатно готовиться ко входу в IT-среду. Он также пообещал, что к концу 2020 года таких центров будет уже 20, и призвал объединить усилия, чтобы в следующем году число STEM-центров перевалило за сотню. Гурский считает, это приблизит детей к беларуской мечте – добиться успеха в своей стране, а не из-за рубежа. Мы целиком цитируем Дмитрия.

«Сегодня [14 ноября – тогда Гурсий опубликовал пост] в 1-й школе в Дрогичине мы открыли наш 17-й STEM-центр [класс, работающий на базе школы, где дети со специалистами бесплатно учатся по основным STEM-направлениям – в частности, программированию – прим. KYKY]. Казалось бы, уже довольно рядовое событие, каждый месяц мы их открываем несколько. Но это был большой день. Вместе с директором ПВТ Всеволодом Янчевским и Губернатором Брестской области Анатолием Лисом мы объявили о большой инициативе IT-сообщества, ПВТ, ассоциации «Образование для будущего» – запустить 100 STEM-центров в следующем году.

Сегодня меня много спрашивали журналисты: «А что мотивирует вас это делать?» Я знаю много успешных людей. Они разные. Экстраверты и интроверты, агрессивные и мягкие, из богатых семей и бедных... Глядя на них, я не нахожу почти ничего, что бы говорило: этот человек обречен на успех. Я не верю даже, что природная интеллектуальная одаренность – это предиктор успеха. И исследования это подтверждают: никакой корреляции при увеличении IG выше 120-130 и успешности нет.

Что же реально делает людей успешными? И можно ли помочь в этом? В английском языке есть слово «empowerment». У него нет однозначного аналога в русском языке, но примерный перевод – «расширение возможностей».

Есть три составляющих empowerment. Первая – самая простая: это прямая способность что-то cделать, что дается знаниями и навыками. Вторая – сложнее: наличие условий и возможностей, сама среда должна не только позволять, но и способствовать применению знаний и навыков. Третья, самая сложная и самая важная, – это правильный настрой самого человека. Вера в себя и в то, что ты способен на многое. Оптимизм, совмещенный реалистичным пониманием что неудачи неизбежны. Понимание своей цели и упорство в следовании ей. Скромность в признании того, что нет людей, которые радикально превосходят в чем то других людей, и любое большое дело – это результат усилий группы людей.

Открытие STEM-центров (а их уже 20, и в них учится более двух тысяч детей) в маленьких городках и поселках Беларуси направлен на то, чтобы помочь стать успешными как можно большему числу наших детей. Это пример empowerment большого (а в будущем огромного числа) детей. Они работают сразу по трем направлениям построения успеха. Конкретные знания и навыки: в робототехнике, программировании, умении делать проекты. Развитие среды: в провинции детям просто негде и часто не за что (при зарплатах в 300-400 рублей во многих городках) этому научиться, нет ни оборудования, ни помещения, ни программ, ни подготовленных педагогов. И, главное, вера в себя. Поработав с роботами и кодом, поучаствовав в соревнованиях, дети увидят, что нет никакой магии в IT, при определенном упорстве и трудолюбии любой может стать успешным тут, на своей земле. Для нас дать как можно большему числу детей веру в свои силы и решимость к действию, правильные ролевые модели – это самое главное, зачем мы создаем STEM-центры.

До конца этого года будет уже более 20 STEM-центров, в которых учатся тысячи детей. Это стало возможным благодаря поддержке ряда компаний и бизнесменов. Огромную помощь оказывал и оказывает ПВТ и его директор, Всеволод Янчевский, который является Председателем Попечительского совета ассоциации.

Но что сделано – это очень малая часть того, что IT-компании и ПВТ сделают в будущем. Я мечтаю о моменте, когда у всех детей из маленьких городков и деревень будет возможность стать успешными благодаря IT. Много, очень много предстоит сделать для этого. Шаг за шагом. Но следующий шаг будет больше предыдущего: я уверен, что 100 STEM-центров при поддержке ПВТ, государства и IT-сообщества за следующий год – это реально достижимая задача. 100 STEM-центров – это десятки тысяч обучающихся детей в год. Я верю, что современные технологии – это ключ к новой беларуской мечте: быть успешным, никуда не уезжая.

С 2018 года в проекте по открытию STEM-центров в регионах приняло участие 11 IT-компаний, Гете-Институт в Беларуси, компания TUT.by, читатели «Имен» и четыре индивидуальных спонсора (Леонид Лознер, Юрий Зиссер, Сергей Гончар, Евгений Невгень). IT-компании: Flo health, Oxagile, Easybrain, WorkFusion, Banuba Development, Juno Lab, Gismart, Vizor Games, Exadel, Apalon, ITS Partner.

Большое спасибо всем, кто нас поддерживает! И очень надеемся, что наша большая IT-отрасль поддержит нас в большом новом деле – открытии 100 центров».

Фото обложки: из архива Flo.

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