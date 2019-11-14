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Генпрокурор Украины рассчитывает на скорое раскрытие дела Шеремета

15.11.2019 11:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка надеется на раскрытие убийства журналиста Павла Шеремета.


Источник: интервью Рябошапки для "Настоящее время"

Генпрокурор выразил надежду на раскрытие преступления в ближайшее время. По его словам, задержанные ранее ветераны АТО, Владислав и Инна Грищенко, задержаны не в связи с расследованием убийства журналиста. Он добавил, что их причастность к его убийству проверяется так же, как и другого круга лиц.

Прямая речь: "Пока что (не раскрыто дело Шеремета). Но здесь мое восприятие прямо противоположное. Я думаю, что мы его раскроем. 

Могут быть, а могут и не быть (причастны Грищенки к делу Шеремета – УП). Но задержаны они по другому делу. Не в связи с Шереметом. Мы же не можем сказать, что сейчас происходит в этом уголовном производстве.

Что  было раньше: В начале ноября двух бывших добровольцев Владислава и Ирину Грищенко задержали по подозрению в подготовке взрыва и могут связать с убийством журналиста Павла Шеремета в 2016 году.

Предыстория:

Основатель "Белорусского партизана" и один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

Следствие склоняется к версии о профессиональных мотивах убийства, но за три года ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.
 
 
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Генеральный прокурор Руслан Рябошапка надеется на раскрытие убийства журналиста Павла Шеремета.
 
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