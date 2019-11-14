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Белорусское "чудо": в запертом кабинете за ночь "перевернулся" флаг
Источник материала: Партизан
"Чудо" произошло в Гродно на 11-ом участке 51-ого избирательного округа.
Как сообщает телеграм-канал "Выборы. Беларусь"
Первоначально флаг висел неправильно и таким образом в присутствии наблюдателей кабинет был опечатан 12 ноября вечером. А 13 ноября утром после распечатывания оказалось, что флаг уже висит правильно.
"Барабашка" поработал или Бог помог?
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"Чудо" произошло в Гродно на 11-ом участке 51-ого избирательного округа.
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